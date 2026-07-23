Vesta ve demanda sostenida de infraestructura

Corporación Inmobiliaria Vesta, una de las mayores empresas de bienes raíces industriales de México, dijo que hay una demanda sostenida de infraestructura para inteligencia artificial y centros de datos, que a su vez está impulsando la actividad de arrendamiento en algunos de los mercados más grandes del país.

La demanda proviene de fabricantes de electrónica en Guadalajara y Ciudad Juárez, mientras que en urbes como Monterrey y Tijuana se requieren inmuebles para los sistemas de refrigeración y la infraestructura de soporte de los centros de datos.

“Esta tendencia es muy relevante para Vesta”, dijo Lorenzo Berho, el director general de la compañía, en la conferencia telefónica para presentar los resultados del segundo trimestre a la Bolsa Mexicana de Valores.

Ante lo que ve como una dinámica favorable del mercado, la compañía adelantó que durante el segundo semestre realizará ‘inversiones significativas’ en infraestructura en los terrenos que adquirió el año pasado, particularmente en Monterrey, Guadalajara y Ciudad Juárez.

Vesta también reafirmó su expectativa de invertir hasta 1,700 millones de dólares como parte de su plan “Ruta 2030”, a fin de financiar desarrollos en estos mercados y en otros como Ciudad de México.

Parte de estos recursos --cerca de 300 millones de dólares-- provendrán de la emisión de capital que realizó en mayo.

Uno de los proyectos más importantes es el nuevo Vesta Park Monterrey, que iniciaría en breve, de acuerdo con los directivos de la empresa.