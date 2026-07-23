Asur sufrió la debilidad de Cancún

Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), uno de los principales operadores aeroportuarios privados de América Latina, reportó resultados del segundo trimestre presionados por la caída del tráfico de pasajeros en Cancún, su principal activo, un desempeño que afectó su rentabilidad y dejó su flujo operativo y utilidad de operación por debajo de las expectativas del mercado.

El principal factor que amortiguó el deterioro fue la incorporación del negocio de concesiones comerciales aeroportuarias en Estados Unidos, evitando un deterioro mayor al impulsar los ingresos consolidados.

Los ingresos crecieron 9.9% entre abril y junio hasta los 9,579 millones de pesos.

La nueva operación en Estados Unidos aportó 443.8 millones de pesos que no estaban en la base de comparación del año anterior. El flujo operativo (EBITDA) cayó 8.7% y la utilidad de operación retrocedió 11.9 por ciento.

Una vez más, el principal foco de presión volvió a ser Cancún, donde el tráfico de pasajeros disminuyó 7.8% en el trimestre.