Mundial de Futbol impulsó resultados de Bimbo en el II Trim. 26

Grupo Bimbo, la panificadora más grande del mundo, reportó que sus ventas netas del segundo trimestre del 2026 aumentaron 4.7% en México, respecto del mismo periodo del año pasado, impulsadas por la mezcla favorable e incremento en volúmenes.

El crecimiento fue generalizado en prácticamente todas las categorías y canales, destacando pan dulce, bollería, botanas saladas y el canal de conveniencia.

“Los resultados reflejan la fortaleza del portafolio y la efectividad de la ejecución comercial y de distribución, además de verse beneficiados parcialmente por un mayor consumo asociado a la Copa Mundial de Futbol”, se lee en el reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

A nivel global, las ventas netas crecieron 4.5%, excluyendo el efecto de tipo de cambio, impulsadas por una mezcla de precios favorable, crecimiento positivo en volúmenes y la contribución de las adquisiciones recientes. En pesos, las ventas netas disminuyeron 2.2% reflejando el impacto por la conversión del tipo de cambio.

En Norteamérica las ventas netas crecieron 1.3% excluyendo el efecto del tipo de cambio, registrando un segundo trimestre consecutivo de crecimiento en Estados Unidos.

A pesar de un entorno de consumo persistentemente desafiante, el desempeño estuvo respaldado por una mezcla de precios favorable y ganancias de participación de mercado en todas las categorías de Estados Unidos —algo que no ocurría desde 2020—, destacando especialmente las categorías de desayuno, bollería, pan mainstream y botanas saladas.

Los resultados también se vieron beneficiados, en menor medida, por la Copa Mundial de la FIFA.

El margen operativo se expandió 50 puntos base, alcanzando 8.4% , mientras que el flijo operativo (EBITDA) ajustado aumentó 6.3%, excluyendo el efecto del tipo de cambio, y el margen se expandió 50 puntos base a 14.4 por ciento. El EBITDA pasó de 14,890 millones de pesos en el II Trim. 25, a 15,113 millones, entre abril y junio de este año.

La utilidad neta mayoritaria aumentó 3.1% excluyendo el efecto del tipo de cambio, con una expansión de margen de 20 puntos base, reflejando el sólido crecimiento de las ventas y ejecución operativa, parcialmente contrarrestado por un mayor costo integral de financiamiento. La utilidad neta pasó de 2,826 millones de pesos en el II Trim. 25, a 2,935 millones de pesos en el mismo periodo de este año.

Al 30 de junio la deuda neta fue de 137,097 millones de peos, en comparación con 145,128 millones al 31de diciembre del 2025, reflejando principalmente una sólida generación de efectivo impulsada por el desempeño operativo y mejoras en capital de trabajo.

Para Ariel Méndez, analista en Banco Ve por Más, los resultados de Bimbo estuvieron en línea con las expectativas del consenso en ventas y EBITDA, aunque las utilidades quedaron por debajo del estimado debido a las coberturas de energía que reportó la empresa.

En general, escribió en una nota de análisis, las cifras fueron positivas y mantienen la tendencia favorable del trimestre previo. “Nuevamente Bimbo presentó un reporte positivo, donde el efecto de la apreciación del peso lastró el crecimiento en ventas, y pese a un entorno de consumo en Norteamérica y México débil, las regiones muestran un buen desempeño en ventas por portafolios de productos, además de un ligero efecto positivo por la Copa Mundial de Futbol”.