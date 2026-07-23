Acciones de AC bajaron en la BMV tras reporte

Arca Continental (AC), la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande, informó que la utilidad neta decreció, que las ventas tuvieron un magro crecimiento y que los gastos de administración subieron.

Ante eso, en las operaciones de este jueves en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), los títulos de la embotelladora bajaron 4.4% en la jornada para terminar en 196 pesos por título.

La empresa informó que el volumen de ventas consolidado del segundo trimestre fue positivo y aumentó 0.6%, comparado con el mismo periodo del año anterior. Explicó que las bebidas no carbonatadas incrementaron sus ventas en 2.4% en el periodo.

En el trimestre, la utilidad de operación fue de 10,308 millones de pesos, 3% menor respecto del mismo periodo del 2025, lo que reflejó un margen de operación de 16.2% y una contracción de 60 puntos base.

En el segundo trimestre la utilidad neta de la empresa fue de 4,952 millones de pesos, una reducción del 9.4% y un margen neto de 7.8%, respecto del mismo periodo del año anterior.

También destacó que la utilidad de los primeros seis meses del año fue de 8,744 millones de pesos, un decremento del 9% comparado con 2025 y un margen de 7.2 por ciento.

La refresquera regiomontana informó que los gastos de administración y venta crecieron 4.9% a 20,233 millones de pesos, respecto del mismo periodo del año anterior y en el acumulado a junio pasado, aumentó 3.5% a 39,241 millones de pesos, lo que representó una razón de gasto sobre ventas de 32.5 por ciento.