Guanajuato prepara a exportadores ante revisión del T-MEC

Guanajuato reunió a 120 representantes de compañías, cámaras y organismos empresariales en el encuentro "T-MEC: Panorama y Perspectivas 2026", donde presentó acciones de información, capacitación e inteligencia comercial para preparar al sector exportador ante la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El foro, organizado por la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (Cofoce) en coordinación con la Secretaría de Economía estatal, tuvo como objetivo brindar herramientas al sector productivo para anticipar riesgos, identificar oportunidades y reforzar sus capacidades.

Durante la jornada, los asistentes conocieron las posibles implicaciones del proceso en sus operaciones, cadenas de suministro y estrategias de negocio.

Como parte de la iniciativa, Cofoce informó que fortalecerá la generación y difusión de información a través de su Observatorio de Comercio Exterior, además de ampliar la capacitación especializada para que las compañías evalúen distintos escenarios y se preparen ante eventuales cambios regulatorios, comerciales y operativos.

Asimismo, mantendrá un trabajo permanente con cámaras empresariales, asociaciones y clústeres, particularmente del sector automotriz, para identificar necesidades y diseñar acciones orientadas a impulsar la competitividad, la integración regional y la diversificación.

La conferencia principal estuvo a cargo de Guillermo Malpica Soto, director ejecutivo de Alianza In México y exjefe negociador del T-MEC en materia de servicios, inversión, energía y movilidad, quien expuso los posibles escenarios derivados del proceso y los aspectos que el sector productivo deberá considerar para proteger sus operaciones y fortalecer su competitividad.

Durante su participación se analizaron temas como las reglas de origen, la industria automotriz, el comercio de acero y aluminio, la seguridad económica, los capítulos laborales, el sector agroalimentario y la integración de las cadenas regionales de suministro.