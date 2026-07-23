Mundial deja 10,000 millones de pesos de derrama en Nuevo León

Nuevo León registró una derrama económica superior a 10,000 millones de pesos durante el Mundial 2026, impulsada por la llegada de 1.1 millones de visitantes y más de 490,000 turistas hospedados, informó el gobierno estatal.

Los ingresos aumentaron 390% respecto a junio del 2025. Del monto total, 5,000 millones de pesos correspondieron a derrama turística, con beneficios para hoteles, restaurantes, comercios, empresas de transporte y otros prestadores de servicios.

La ocupación hotelera creció 97% en comparación con junio del año pasado, mientras que el FIFA Fan Festival, realizado en Parque Fundidora, reunió a 2.5 millones de asistentes, convirtiéndose en el de mayor afluencia entre las tres sedes mexicanas del torneo.

El gobierno estatal destacó también la ampliación del Aeropuerto Internacional de Monterrey, proyecto que implicó una inversión de 8,000 millones de pesos y elevó su capacidad a 16 millones de pasajeros anuales. Durante el periodo del Mundial, la terminal movilizó 1,327,922 pasajeros y el tráfico internacional aumentó 10.3 por ciento.

La demanda de servicios turísticos guiados se triplicó, con un incremento de 233% en la contratación de experiencias locales respecto al año anterior, mientras que la Asociación de Guías y Transportación Turística de Nuevo León reportó ventas récord.

Entre los espacios con mayor afluencia destacaron la Macroplaza, que recibió más de 170,000 personas durante los días de partido, y el Parque del Agua, inaugurado para el evento, con más de 280,000 asistentes en transmisiones y actividades.

Como parte de la infraestructura asociada a la Copa del Mundo, también se inauguró la carretera Gloria-Colombia, designada por la FIFA como la vía oficial de conexión con Estados Unidos.

Durante la justa mundialista, el sector hotelero generó una derrama económica directa de 867 millones de pesos y registró ocupaciones de hasta 85% en los días de partido, principalmente en las zonas Centro, Centro Histórico, Tecnológico, Universidad-Poniente y Valle.

De acuerdo con las autoridades estatales, los resultados obtenidos durante el Mundial fortalecieron el posicionamiento de Nuevo León como destino para el turismo, los negocios, el entretenimiento y la realización de eventos internacionales.