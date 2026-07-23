Proyecto ZENITH destinará 24.3 millones de dólares para aeropuerto de Chetumal

Quintana Roo presentó el proyecto ZENITH, una inversión privada superior a 24.3 millones de dólares para fortalecer la infraestructura aeronáutica y logística del Aeropuerto Internacional de Chetumal, que prevé generar hasta 136 empleos directos durante el 2026.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Desarrollo Económico (Sede) en coordinación con ZENITH Aeronáutica, fue anunciada ante representantes de cámaras empresariales como parte de la estrategia para impulsar el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar de Chetumal (Podecobi).

El CEO de ZENITH Aeronáutica, Guillermo Romero, explicó que la inversión contempla el establecimiento de una base de operaciones aéreas, un Taller de Mantenimiento, Reparación y Revisión Aeronáutica (MRO) y la Terminal de Carga Zenith en el Aeropuerto Internacional de Chetumal, donde la empresa concentrará sus operaciones aeronáuticas y logísticas.

En una segunda etapa, se construirá una nave industrial dentro del Podecobi para albergar talleres especializados y servicios complementarios que fortalecerán la operación del MRO y la cadena de valor del sector aeronáutico.

De acuerdo con información oficial, la inversión busca impulsar la formación de talento técnico y profesional, incrementar las operaciones de carga aérea y fortalecer la conectividad logística con el Caribe y Centroamérica.

Asimismo, promoverá el desarrollo de proveedores locales al generar oportunidades para que empresas quintanarroenses se integren a la cadena de suministro de bienes y servicios relacionados con las operaciones aeronáuticas, la logística, el mantenimiento especializado y la infraestructura.