Peso mexicano cede terreno frente el dólar tras dato de precios al productor de EU

El peso mexicano se deprecia frente al dólar la mañana de este viernes. La divisa local cae mientras los operadores asimilan un aumento de los precios al productor de Estados Unidos en enero por encima de lo esperado, y perfila una leve caída acumulada en la semana.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.2192 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.1950 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para el peso una pérdida de 2.42 centavos, equivalentes a 0.14 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.2533 unidades y un nivel mínimo de 17.1662. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis monedas, cae -0.06% a 97.73 puntos.

El índice de precios al productor para la demanda final mostró un incremento de 0.5% el mes pasado, ⁠según datos del ⁠Departamento del Trabajo. El consenso de analistas esperaba que el dato, considerado un indicador adelantado de la inflación, bajara 0.3 por ciento.

Tras la publicación, los operadores siguen apostando a que la Reserva Federal conservará las tasas de interés en ⁠su actual nivel de un 3.50-3.75% los siguientes meses. Por el contrario, una mejora en las expectativas económicas de México impulsa apuestas de ajustes.

"La mayoría de la Junta de Gobierno mantuvo mensajes significativamente "paloma", lo que confirma su urgencia por retomar los recortes. Vemos tres disminuciones de 25 puntos base a partir de marzo, con la tasa terminal en 6.25%", dijeron los analistas de Banamex.

Con este cambio en el panorama para el diferencial de tasa de interés, la divisa local perfila una semana negativa. Frente al cierre oficial de 17.1366 unidades de la semana pasada, con cifras del Banxico, el peso pierde 11.67 centavos, equivalentes a 0.68 por ciento.