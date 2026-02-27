Colapso de una hipotecaria en Reino Unido golpea las acciones de Barclays y Santander

Las acciones de los prestamistas Barclays y Santander caían este viernes, después de reportes de que se enfrentan a posibles pérdidas relacionadas con la quiebra del proveedor hipotecario británico Market Financial Solutions Ltd, en medio de la preocupación por los criterios de concesión de préstamos y el rápido crecimiento del mercado de la financiación privada.

Market Financial Solutions, que tiene su sede en Londres, se especializaba en préstamos complejos respaldados por propiedades inmobiliarias. Según informaciones previas de prensa y documentos judiciales a los que ha tenido acceso Reuters, la entidad solicitó la administración judicial tras encontrarse con dificultades.

Barclays, Santander y Jefferies se encuentran entre los prestamistas expuestos, informó Bloomberg el jueves.

Los inversores están alerta ante cualquier señal de deterioro de los criterios de concesión de préstamos y de aparición de grietas en los mercados crediticios, y algunos de esos temores se ⁠centran en el auge del ⁠crédito privado, en ⁠el que fondos especializados prestan directamente a las empresas.

El colapso ⁠el año pasado del proveedor estadounidense de piezas de automóvil First Brands y del prestamista subprime Tricolor agravó esas preocupaciones.

Las acciones de Barclays caían un 2.81% en la Bolsa de Londres y las de Santander bajaban un 2% en el mercado de Madrid.