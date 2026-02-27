Japón busca tierras raras bajo el mar para no depender de China

Japón impulsa un ambicioso plan de minería submarina para extraer tierras raras a seis mil metros de profundidad, buscando romper el monopolio de China sobre minerales críticos para la Defensa.

Japón está llevando a cabo un ambicioso proyecto para recuperar tierras raras del fondo oceánico, en su intento de reducir el control de China sobre estos metales, vitales para misiles, sistemas de radar y drones.

Una expedición respaldada por el Estado japonés anunció este mes la recuperación exitosa de lodo rico en tierras raras de un remoto lecho marino del Pacífico a 6,000 metros de profundidad, superior a la altura del Monte Fuji.

En 2011, Japón descubrió recursos cerca de Minamitorishima, un atolón a 1,900 kilómetros al sureste de Tokio que forma parte de la zona económica exclusiva del país. Sin embargo, los esfuerzos para extraer los elementos parecen ahora más apremiantes después de que China anunciara el mes pasado límites más estrictos a las exportaciones a Japón, incluidas las tierras raras.

Minerales estratégicos

Japón es el mayor consumidor de tierras raras después de China. Pekín domina la cadena de suministro de minerales estratégicos, controlando el 60% de la minería y más del 90% del refinado y la fabricación de imanes.

Los socios comerciales de China, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, han acusado a Pekín de instrumentalizar esa posición en disputas comerciales y han redoblado sus esfuerzos para asegurar sus propios suministros.

Japón se ha visto obligado en el pasado a diversificar sus suministros. Ante un embargo no oficial chino sobre tierras raras en 2010, tras una disputa territorial, Tokio comenzó a financiar la empresa australiana Lynas y a acumular reservas.

Es probable que estos esfuerzos destinados a preservar el progreso económico se aceleren bajo la presidencia de Sanae Takaichi, una férrea defensora de la seguridad nacional que ha elogiado la prueba de extracción en aguas profundas como el "primer paso hacia la industrialización de tierras raras de producción nacional".

Tras su aplastante victoria electoral este mes, Takaichi declaró a una emisora nacional que tiene la intención de solicitar a Estados Unidos que se una al proyecto Minamitorishima cuando se reúna con el presidente Donald Trump en marzo. "Queremos que Estados Unidos participe y agilice el proceso", afirmó. La Administración Trump también ha propuesto una zona de cooperación comercial para minerales críticos con socios como Japón y la UE.

El último conflicto entre Japón y Pekín se desencadenó a raíz de las declaraciones de Takaichi el año pasado sobre una posible respuesta militar a una hipotética invasión de Taiwán. China respondió prohibiendo las exportaciones de artículos de doble uso destinados al ejército japonés, lo que generó temores de que se interrumpiera de nuevo el suministro de tierras raras.

Minería de fondos marinos

Desde entonces ha aumentado el interés mundial en el potencial de la minería de los fondos marinos para ayudar a los países a asegurar el acceso a minerales críticos utilizados en baterías de vehículos eléctricos, así como en las industrias de Defensa.

Sin embargo, algunos expertos han cuestionado los costes de la minería comercial en aguas profundas, mientras que activistas ambientales han expresado su preocupación por el impacto en la ecología marina.

Funcionarios del Gobierno japonés y académicos afirman que las ubicaciones en aguas profundas podrían competir con los proyectos mineros terrestres debido a la alta concentración de tierras raras, sobre todo elementos pesados como el disprosio, el itrio y el terbio, donde el dominio de China es mayor.

Los depósitos oceánicos también carecen del material radiactivo que casi siempre se encuentra en las tierras raras volcánicas terrestres, que se acumulan debido a su composición química similar.

Thomas Kruemmer, autor de Rare Earth Observer, afirmó que Minamitorishima era un "riesgo importante", ya que pocos otros lugares podrían ofrecer a Japón la gama de tierras raras que necesita con urgencia.

"Este es el recurso de último recurso. Tienen que hacer algo con mucha rapidez y en un plazo corto. Ya no se trata de precio y coste. Se trata de '¿lo tienen o no?", se preguntó.

Proveedores y comerciantes calculan que las empresas automotrices japonesas poseen suficientes tierras raras y productos asociados para abastecerlas hasta fin de año, aunque algunas estimaciones son más pesimistas.

Sin embargo, es poco probable que cualquier extracción a gran escala en Minamitorishima se ponga en marcha con la suficiente rapidez como para evitar una escasez de suministro a corto plazo.

Shoichi Ishii, funcionario de la oficina del gabinete que ha dirigido el programa de Minamitorishima durante siete años, afirmó que a principios del próximo año comenzaría una prueba a gran escala -con la excavación de 350 toneladas de lodo al día-. Esto permitiría a los expertos evaluar la rentabilidad de extraer el lodo, deshidratarlo en la isla y transportar el lodo de vuelta a Japón continental para su refinación y separación.

Algunos expertos han cuestionado la viabilidad de extraer tierras raras bajo una enorme presión y a casi el doble de profundidad que el proyecto petrolero offshore más profundo, así como los 40 000 millones de yenes (255 millones de dólares) ya invertidos en exploración.

David Merriman, director de investigación de la consultora especializada Project Blue, afirmó que "los desafíos técnicos y el coste de este tipo de extracción probablemente superen cualquier ventaja derivada de una menor radiactividad o del pesado conjunto de elementos de tierras raras en el yacimiento".

Incluso si la extracción minera en aguas profundas fuera viable, Japón necesitaría crear un nuevo proceso para separar y refinar los minerales en bruto y fortalecer la fabricación de imanes de tierras raras.

"Parece una buena estrategia de comunicación diplomática. El Gobierno japonés intenta presentar Minamitorishima al Ejecutivo chino como una gran posibilidad para el suministro", declaró un ejecutivo del sector involucrado en los planes gubernamentales.

"Pero en realidad, está a 6,000 metros de profundidad y tiene un alto coste de exploración", reconoció.