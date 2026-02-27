Buscar
El Economista
Los Especiales

Lectura 2:00 min

IPN presenta nueva maestría y doctorado en transición energética

Posgrados buscan especialistas en energías limpias, innovación y modelos de negocio.

main image

Posgrados buscan especialistas en energías limpias, innovación y modelos de negocio.FOTO: flickr (pamela méndez)

Patricia Ortega

Desde el segundo semestre de 2026, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) incorporará dos nuevos posgrados: la Maestría y el Doctorado en Ciencia y Tecnología para la Transición Energética.

La apuesta busca acelerar la formación de talento para acelerar el uso de energías renovables, elevar la eficiencia energética y desarrollar soluciones frente a los riesgos del cambio climático, con énfasis en investigación, almacenamiento, consumo y evaluación de sostenibilidad.

Te puede interesar

La convocatoria se publicará en abril de 2026 y las clases iniciarán en agosto, en siete sedes y con 46 especialistas. Entre las unidades participantes están el CIIDIR Unidad Oaxaca, el Centro Mexicano para la Producción Más Limpia, la ESIME Azcapotzalco, la ESIME Zacatenco, la ESIQIE, la UPIEM y la UPIIH.

De acuerdo con la coordinación académica, los programas se estructuran en tres líneas: tecnologías para el uso eficiente de energías limpias; integración energética y gestión de innovación; y modelos de negocio y normatividad. También busca detonar empresas tecnológicas bajo modelos sostenibles.

Para mayores detalles sobre la Maestría y el Doctorado en Ciencia y Tecnología para la Transición Energética:https://www.ipn.mx/posgrado/convocatorias.html

Patricia Ortega

Coordinadora de Operación Editorial de Suplementos y Ediciones Especiales de El Economista. Licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió una especialización en Periodismo Económico en la Universidad de Miami, auspiciada por la Fundación Reuters. Ganadora del premio por la "destacada cobertura en finanzas verdes", entregado por la BMV y el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes. Ha sido analista de mercados, editora de finanzas y creadora de ranking de negocios, responsabilidad social y mercados, y ha trabajado en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Reforma, Excélsior, Mundo Ejecutivo, Expansión, Fortuna, Infosel y Economática.

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete