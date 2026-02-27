IPN presenta nueva maestría y doctorado en transición energética

Desde el segundo semestre de 2026, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) incorporará dos nuevos posgrados: la Maestría y el Doctorado en Ciencia y Tecnología para la Transición Energética.

La apuesta busca acelerar la formación de talento para acelerar el uso de energías renovables, elevar la eficiencia energética y desarrollar soluciones frente a los riesgos del cambio climático, con énfasis en investigación, almacenamiento, consumo y evaluación de sostenibilidad.

La convocatoria se publicará en abril de 2026 y las clases iniciarán en agosto, en siete sedes y con 46 especialistas. Entre las unidades participantes están el CIIDIR Unidad Oaxaca, el Centro Mexicano para la Producción Más Limpia, la ESIME Azcapotzalco, la ESIME Zacatenco, la ESIQIE, la UPIEM y la UPIIH.

De acuerdo con la coordinación académica, los programas se estructuran en tres líneas: tecnologías para el uso eficiente de energías limpias; integración energética y gestión de innovación; y modelos de negocio y normatividad. También busca detonar empresas tecnológicas bajo modelos sostenibles.

Para mayores detalles sobre la Maestría y el Doctorado en Ciencia y Tecnología para la Transición Energética:https://www.ipn.mx/posgrado/convocatorias.html