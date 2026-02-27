Alsea cerró 300 establecimientos en Jalisco tras violencia; ya operan con normalidad

Alsea, operadora de Starbucks, Domino’s Pizza y Burger King, cerró 300 tiendas como medida de seguridad, tras los hechos violentos registrados el pasado domingo en Jalisco, derivados del operativo federal en contra del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", sin que ninguna unidad resultara dañada o atacada.

El cierre fue preventivo y se mantuvo durante el domingo 22 y lunes 23 de febrero. No obstante, para el martes, el 100% de las unidades ya operaba con normalidad, aseguró el director general de Alsea, Christian Gurría.

“Como medida de precaución tuvimos que cerrar algunas de nuestras tiendas en la región durante el domingo y lunes, obviamente, priorizando la seguridad de nuestros socios, de nuestros colaboradores, de nuestros miembros del equipo y también de nuestros clientes”, reveló.

“Para el martes por la mañana, el 100% de nuestras tiendas estaban abiertas”, añadió en conferencia virtual con analistas, con motivo de la presentación de sus resultados financieros del cuarto trimestre del 2025.

Subrayó que ninguna unidad fue dañada o atacada y que la cadena de suministro nunca se vio interrumpida, a pesar de algunos bloqueos carreteros en la región.

Christian Gurría reconoció que, si bien, la suspensión temporal afectó el tráfico en los establecimientos que tuvieron que cerrar, el canal de entrega a domicilio tuvo desempeño positivo, ya que los consumidores permanecieron en casa.

Conforme pasaron los días, el flujo en las tiendas comenzó a normalizarse.

El directivo no precisó a qué marcas pertenecen los establecimientos cerrados, ni tampoco detalló las ciudades o estados del país donde se ubican las mismas.

“Estamos viendo en ciudades particulares una especie de retorno constante del consumo, la gente se siente segura de salir y está volviendo a su rutina. Nuestro negocio se está recuperando de manera constante”, aseguró el director general de la operadora de restaurantes y cafeterías.

Los 300 establecimientos que Alsea cerró como parte del operativo en contra del CJNG en Jalisco representan alrededor del 12% del total de los 2,514 restaurantes y cafeterías que opera en México.

Las cafeterías y restaurantes de comida rápida y de servicio completo del portafolio de Alsea corresponden a las marcas Domino’s Pizza, Burger King y Starbucks, así como Vips, Chili’s, P.F. Chang’s, The Cheesecake Factory e Italianni’s.

Durante el operativo en Tapalpa, Jalisco, fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, reconocido como el líder del CJNG.

Tras el hecho, se registró una ola de violencia con narcobloqueos, quema de vehículos y ataques a negocios, bancos y gasolineras en 20 de estados del país, entre ellos, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Colima.

Autoridades federales y estatales informaron que, a nivel nacional, prácticamente se ha restablecido la actividad comercial y desde el martes 24 de febrero no se registran bloqueos en carreteras.