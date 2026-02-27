Bolsa mexicana retrocede en último día de la temporada de reportes trimestrales

Las bolsas de valores de México negocian con pérdidas la mañana de este viernes. Los índices accionarios locales caen, después de registrar tres sesiones consecutivas de ganancias, en el último día de la temporada de resultados del cuarto trimestre.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que mide a las acciones locales más negociadas, cae 0.45% a 71,067.44 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), baja 0.64% a 1,405.45.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores retroceden. Las pérdidas las lidera Televisa, con 6.29% a 10.28 pesos, seguida por Becle, que produce el tequila José Cuervo, con 3.86% a 17.17 pesos, ambas tras publicar sus resultados ayer.