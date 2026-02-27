Fovissste aplica quitas de 2 millones de pesos a extrabajadores del Estado

El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) otorgó más de 200 constancias de finiquito a personas que ya no laboran en el sector público, con quitas que en algunos casos superaron los 2 millones de pesos.

Durante un acto realizado en la Ciudad de México, la vocal ejecutiva del organismo, Jabnely Maldonado Meza, informó que los apoyos forman parte del llamado Programa de Justicia Social, dirigido a acreditados que, pese a haber dejado el servicio público, mantenían adeudos activos con el Fondo.

“Nuestra finalidad es que tengan certeza jurídica sobre su propiedad, que tengan tranquilidad y dejen de cargar la loza que muchas veces significa esta deuda (…) Con el programa de Justicia Social simplificamos trámites y los beneficios se entregan directamente”, afirmó.

De acuerdo con el organismo, las quitas aplicadas oscilaron entre 1 millón y 2 millones de pesos. Uno de los beneficiarios, Giovanny Hernández Camargo, señaló que recibió una reducción superior a 1 millón 700,000 pesos en su saldo.

En el evento también participó el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, quien sostuvo que el programa busca atender a ex trabajadores del Estado que aún arrastran créditos hipotecarios con el Fondo.

“Sin vivienda no hay bienestar social (…) entre los programas que ha diseñado la maestra Jabnely Maldonado está la atención a quienes ya no son trabajadores del Estado —pero que siguen teniendo un crédito— para recibir quitas, condonaciones y congelamiento”, expresó.

Además de las quitas, Maldonado adelantó que el organismo trabaja en la reestructura de créditos denominados en Unidades de Medida y Actualización (UMA) a pesos, lo que —aseguró— beneficiará a 155,000 personas acreditadas.

El Fovissste indicó que estas acciones forman parte de una estrategia para reducir cargas crediticias históricas y otorgar certeza jurídica sobre la propiedad de la vivienda a quienes ya liquidaron sus adeudos.