Fibra Next atenta a acuerdo entre Fibra Prologis y Fibra Macquarie

Fibra Next, un fideicomiso de inversión en bienes raíces, aseguró que se mantiene en constante exploración de oportunidades, en medio del proceso de consolidación que vive el sector y ante la oferta pública de adquisición que iniciará Fibra Prologis sobre Fibra Macquarie.

Directivos de la compañía, vinculada a Fibra Uno (Funo), la mayor fibra inmobiliaria de México, señalaron que han estudiado y analizado el mercado durante largo tiempo, en el marco de una conferencia con analistas e inversionistas. Los ejecutivos fueron cuestionados específicamente sobre la transacción anunciada el 25 de febrero por sus competidores.

“Siempre estamos explorando oportunidades y continuaremos haciéndolo de manera permanente”, respondió Raúl Gallegos, director general de Fibra Next, durante la conferencia.

Hace un par de años, Fibra Uno fue uno de los interesados en adquirir Terrafina, otra empresa del sector inmobiliario industrial, como parte de una competida puja en la que también participaron Fibra Macquarie, Fibra Mty y Fibra Prologis; esta última finalmente se quedó con los activos.

Funo continuó con sus planes para constituir Fibra Next y concretar su debut en Bolsa, lo que ocurrió el año pasado.

En los últimos meses, Fibra Next enfocó sus esfuerzos en consolidar su portafolio, enfocado en el centro de México, con la integración de los activos industriales de Funo y realización de adquisiciones.