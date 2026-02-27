Wall Street negocia con pérdidas; mantiene nerviosismo por la inteligencia artificial

Los tres principales índices de Wall Street negocian con pérdidas la mañana de este viernes. Los promedios perfilan una segunda caída consecutiva, en la última sesión de febrero, que ha sido un mes de presiones para los valores del sector tecnológico.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cede 1.27% a 48,869.91 unidades, mientras que el S&P 500, de las compañía más valiosas, cae 0.70% a 6,860.58 puntos. El Nasdaq pierde 0.91% a 22,670.50 puntos.

Continúa el nerviosismo por la inteligencia artificial. La compañía creadora de ChatGPT, OpenAI, anunció una ronda histórica de financiación de 110,000 millones de dólares que es liderada por Amazon (-0.04%), Nvidia (-1.85%) y SoftBank.

Con esta ronda, y sin cotizar en la bolsa, OpenAI se convierte en una de las tecnológicas más valiosos del mundo. La noticia se da a conocer un día después de que el reporte trimestral del líder de la IA, Nvidia, no consiguió sorprender a los inversionistas.

Las acciones de Netflix (+10.34%) suben después de que la compañía se retiró de la batalla para adquirir Warner Bros. Discovery (-1.82%), después de que la junta de accionistas de aceptó la oferta lanzada por Paramount Skydance (+13.50%).