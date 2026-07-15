¿Cuál es el país que tiene el mayor consumo problemático de drogas en el mundo?

¿Cuánto dinero produce esa adicción monumental? ¿Quiénes son los dueños de esas ganancias? ¿Cómo se distribuyen esas drogas de forma tan eficiente? ¿De qué tamaño es la estructura económica que se necesita para distribuir y sostener ese nivel de consumo? ¿Es posible que ese nivel de empresa ocurra sin la colusión de autoridades locales y federales, de todos los niveles de gobierno? ¿A dónde se van los miles de millones de dólares de ganancia que generan? ¿Cómo se lavan? ¿Qué tan probable es que los miles de millones de dólares estén enterrados, en efectivo? ¿Qué tan probable es que los miles de millones sirvan para sostener cientos de empresas “legales”? ¿Qué estados de la Unión sostienen su economía gracias a estos miles de millones? ¿Qué funcionarios están implicados para que esto sea posible? ¿Qué empresarios y qué empresas están implicadas para que esto sea posible? ¿Cuántos de los mayores ganadores de ganancias de este negocio tendrán una cara pública y aparentemente respetable?

¿Cuántas armas se necesitan para sostener este ecosistema generado por el consumo más grande del mundo? ¿Quienes venden armas también lavan dinero? ¿Son parte del mismo negocio? ¿Son cómplices? ¿Se puede vender armas y asegurarse de que estas no lleguen al crimen organizado?

¿Por qué ese país es tan consumista? ¿Tiene relación el consumo de drogas con la cultura del hiper consumo de todo lo demás? ¿Tiene relación el consumo de drogas con la cultura de la acumulación? ¿Tiene relación el consumo de drogas con la historia de colonialismo y el extractivismo? ¿Hay una conciencia nacional del grave problema de consumo? ¿Hay una estrategia nacional para hacer frente al consumo? ¿Hay una relación entre el consumo y la falta de certidumbre? ¿Hay una relación entre el consumo y la falta de acceso a la salud? ¿Hay una perspectiva de reducción de daños en la atención de las adicciones? ¿Qué perspectiva pesa más ante la problemática de las adicciones, la de atención a las causas, o la de la punitividad?

¿Qué pasa cuando una empresa se sostiene porque lava dinero y no porque vende mucho? ¿Qué pasa con la legítima competencia? ¿Cómo puede competir una empresa que no lava dinero con una que sí? ¿Cómo se distorsionan los mercados con el factor “lavado de dinero”? ¿Qué efectos económicos a mediano y largo plazo se generan en una comunidad gracias al lavado de dinero? ¿Cómo afecta a la inflación el lavado de dinero? ¿Cómo se distorsionan los precios de los mercados locales a través de la inyección artificial y descontrolada de dinero en efectivo?

¿Qué efectos éticos se generan en una comunidad por el lavado de dinero?

¿Cómo afecta el lavado de dinero al sector inmobiliario? ¿Qué relación existe entre el aumento del precio del metro cuadrado y el lavado de dinero? ¿Cuántos bancos, empresas inmobiliarias y financieras estás sostenidas por el lavado de dinero?

¿Cuáles son los sectores con mayor problema de adicción? ¿En qué punto el consumo se convierte en un problema de salud pública? ¿Cuál es la relación entre adicción e inversión pública en educación? ¿Cuál es la relación entre adicción e inversión pública en cultura? ¿Cuál es la relación entre adicción y posibilidad de uso y disfrute del espacio público? ¿Cuánto se invierte en información sobre adicciones y reducción de riesgos para que la población pueda tener un consumo responsable? ¿Se puede apostar por el consumo responsable como política pública?

¿Para hacer frente al problema del narcotráfico no habría que desmantelar todo el entramado económico y logístico del consumo?

¿Cuál es el país que tiene el mayor consumo de drogas en el mundo?