Oro sube tras dato de precios al productor en EU; escalada en Oriente Medio limita las alzas

Los precios del oro revertían pérdidas previas y subían este ⁠miércoles luego de que los precios al productor en Estados Unidos descendieron inesperadamente en junio, aunque la escalada de tensiones en Oriente Medio limitaba las alzas al mantener vivas las ⁠preocupaciones la inflación y las tasas de ⁠interés.

El oro al contado ganaba un 0.3%, a 4,067.60 dólares por onza, a las 12:58 GMT. Los futuros del oro en Estados Unidos sumaban un 0.2%, a 4,075.80 dólares.

"El oro revirtió las pérdidas registradas esta mañana, ya que el Índice de Precios al Productor (IPP) resultó inferior a lo esperado, lo que alivió parte de la preocupación sobre las posibles subidas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal este año", dijo Phillip Streible, estratega jefe de mercado de Blue Line Futures.

El Índice de Precios al Productor (IPP) para la demanda final cayó un 0.3% el mes pasado, tras una revisión a la baja para la cifra de mayo a un aumento del 0.6%, informó la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. Los economistas consultados por Reuters proyectaban que el IPP se mantendría sin cambios tras el avance del 1.1% reportado previamente en mayo.

Los operadores prevén una probabilidad de alrededor del 9.1% de un alza de tasas en la reunión de la Fed de julio, frente al 16.6% antes de la publicación de los datos, según datos de la herramienta FedWatch de CME.

La inflación al consumidor en Estados ⁠Unidos también se desaceleró más de lo esperado en ⁠junio, según datos del martes.

Mientras, ⁠Estados Unidos anunció el inicio de una nueva ola de ataques contra Irán tras la reimposición ⁠de un bloqueo naval a los puertos iraníes, mientras que Irán amenazó con interrumpir más exportaciones de energía a la región. El petróleo extendía sus ganancias este miércoles.

El aumento del precio del combustible podría mantener las presiones inflacionarias, lo que llevaría a los bancos centrales a mantener las tasas de interés elevadas durante más tiempo y afectaría el atractivo del oro como activo que no genera rendimientos.

En otros metales preciosos, la plata al contado bajaba ⁠0.1%, a 58.58 dólares la onza; el platino subía 0.4%, a 1638.24 dólares; y el paladio caía un 0.1%, a 1,303.50 dólares