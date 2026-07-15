Amnistía afirma que amenazas de EU al TPI forman parte de campaña contra el orden basado en reglas

La secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Agnès Callamard, afirmó este miércoles que las recientes amenazas del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de imponer nuevas sanciones contra el Tribunal Penal Internacional (TPI) forman parte de una campaña más amplia de ofensivas "cada vez más intensas" por parte de Washington contra "la propia idea de justicia internacional y de un orden basado en normas".

"Al amenazar con ampliar las sanciones contra el TPI y las organizaciones vinculadas a ella, revocar visados e imponer prohibiciones de viaje al personal de la corte, y aumentar la presión diplomática sobre otros Estados para que se retiren y se opongan a ella, el Gobierno de Estados Unidos intensifica su campaña a favor de un mundo sin normas y sin justicia", expresó en redes sociales.

El plan fue anunciado "el mismo día en que la fiscal adjunta del TPI se encontraba en Chad reuniéndose con víctimas darfuríes de crímenes de guerra y atrocidades cometidas en Sudán". "El contraste no podría ser más evidente: mientras las víctimas buscan justicia, el Gobierno de Estados Unidos intenta socavar uno de los mecanismos más importantes del mundo para hacerla posible", dijo.

Callamard ha afirmado que el TPI existe "para impartir justicia a las víctimas y supervivientes de atrocidades", así como exigir responsabilidades a los autores de estos hechos, por lo que si "otros Estados ceden ante esta presión, estarán consintiendo una nueva era de ausencia de legalidad, impunidad e injusticia generalizada".

"El apaciguamiento solo envalentonará aún más a los responsables de estos crímenes y abrirá la puerta a más conflictos armados y a más delitos cometidos por dirigentes poderosos contra la población de sus propios Estados o de otros países", reiteró.

La responsable de Amnistía ha hecho un llamamiento a todos los Estados para que resistan "con firmeza", tanto de manera colectiva como individual, la campaña liderada por la Administración Trump contra el TPI y contra instituciones internacionales que protegen los Derechos Humanos.

"Por el bien de la humanidad, de la esperanza de las víctimas de obtener justicia y de la posibilidad de una seguridad mundial duradera, la comunidad internacional debe unirse, plantar cara a quienes ejercen estas presiones desde la Casa Blanca y el Departamento de Estado, y proteger el Derecho Internacional", ha argüido.

Callamard ha pedido a los Estados "adoptar medidas prácticas y legislativas", incluyendo aquellas que permitan mitigar los efectos de las sanciones estadounidenses. "No debemos aceptar una realidad en la que quienes ostentan más poder sean también quienes tengan menos responsabilidades ante la ley", zanjó.