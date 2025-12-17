Grupo Bimbo recibe reconocimiento Empresas Excepcionales 2025 por sus prácticas enfocadas en las personas

Grupo Bimbo fue distinguida con el reconocimiento Empresas Excepcionales 2025, otorgado por el Consejo de la Comunicación, el Instituto para el Fomento a la Calidad y el Consejo Coordinador Empresarial.

El galardón destaca a organizaciones que fortalecen la economía, promueven innovación e impulsan el bienestar mediante prácticas de alto impacto.

En esta quinta edición, la compañía obtuvo su evaluación más sólida. Presentó ocho prácticas que alcanzaron la categoría de Excepcionales, el máximo nivel otorgado por el jurado. Además, cuatro de ellas recibieron una distinción adicional por su carácter sobresaliente y el alcance demostrado dentro y fuera de la organización.

Branded Content

Los resultados derivan del trabajo conjunto de más de diez equipos en áreas como Sustentabilidad, Personas, Diversidad e Inclusión, Innovación, Marketing, Tecnologías de la Información, Operaciones, T-Conecta y Compras. Todas estas prácticas comparten un mismo hilo conductor: colocar a las personas en el centro y construir oportunidades que impulsen su bienestar.

Durante la ceremonia de premiación, representantes de cámaras y asociaciones empresariales subrayaron el valor de ser una Empresa Excepcional, al tomar acción para la mejora continua y esforzarse por construir modelos de negocio que aporten a la prosperidad en México.

En ese sentido, Manola Zabalza, secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, resaltó la capacidad de Grupo Bimbo para reinventarse a lo largo de 80 años de trabajo, pasando de ser una panificadora con productos de calidad a convertirse también en un actor relevante en logística y soluciones.

Branded Content

Zabalza resaltó en particular los programas dirigidos a las tienditas de abarrotes, enfocados en fintech, digitalización, formalización y financiamiento. Estas acciones han permitido que sus clientes incorporen herramientas tecnológicas más eficientes, lo que convierte a la compañía en un referente de apoyo a las Pymes.

Por otra parte, Rene Freudenberg, presidente del Instituto para el Fomento a la Calidad, hizo énfasis en la manera en que la empresa articula sus iniciativas y presenta sus resultados.

“Cuando se piensa que una empresa lo ha alcanzado todo, la mayor panificadora del mundo se presenta aquí con un espíritu genuino de humildad y aprendizaje”, comentó Freudenberg.

Branded Content

Las prácticas calificadas como Excepcionales abarcan proyectos de bienestar de los colaboradores, transformación digital, ecosistema de valor compartido, cultura con propósito, contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, experiencia del cliente, innovación y diversidad e inclusión.

Las iniciativas presentadas son resultado del esfuerzo colectivo a fin de promover la salud y el desarrollo profesional del equipo, así como mecanismos enfocados en robustecer la cadena de valor, acompañar a pequeños comercios y afianzar la equidad.

Por lo tanto, para Grupo Bimbo este distintivo refleja el talento y compromiso de los líderes y trabajadores que integran la compañía, quienes han desarrollado prácticas sobresalientes con el propósito de generar un impacto social, ambiental y económico sostenido.

Grupo Bimbo se inscribió de manera voluntaria en este proceso. De esta manera, la evaluación permite obtener retroalimentación externa que guía decisiones estratégicas y nuevas líneas de innovación.

El programa Empresas Excepcionales eleva la visibilidad de prácticas exitosas y motiva a las compañías a avanzar en sus procesos de transformación. Asimismo, la difusión puede servir como inspiración para otras organizaciones de diversos sectores en México.

La participación de Grupo Bimbo representó una oportunidad para reforzar la filosofía que guía su operación: ser una empresa sustentable, altamente productiva y plenamente humana, fortaleciendo su liderazgo en la industria y su responsabilidad social.