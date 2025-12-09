Reconversión de edificios, una ruta hacia la vivienda sin expansión urbana

La reconversión de edificios se ha posicionado como una alternativa viable frente a los retos habitacionales actuales, especialmente en un contexto de escasez de vivienda disponible y el deterioro del parque inmobiliario existente.

De acuerdo con Patxi Borbolla, director de Proyectos Estratégicos de la consultora GAYA, la reconversión de inmuebles puede representar ahorros de entre 20 y 30% frente a una obra nueva, aunque los costos finales dependen del estado del edificio.

Ante la presión urbana y la necesidad de incrementar la oferta habitacional sin extender los límites de las ciudades, esta estrategia se ha convertido en un mecanismo eficiente para rescatar estructuras existentes, habilitarlas y aumentar su funcionalidad.

Solo en la Ciudad de México, el déficit de vivienda se ve reflejado en que más de 50,000 casas presentan condiciones inadecuadas y únicamente 3.4% de la oferta es nueva, según datos compartidos por GAYA.

“Los principales retos de la reconversión están relacionados con la coordinación entre disciplinas, el conocimiento profundo del estado del edificio y la integración de herramientas tecnológicas que permitan minimizar riesgos”, indicó Borbolla.

Impacto sustentable

Gerardo Velázquez Flores, fundador del despacho Bioarquitectura y profesor de la Universidad Iberoamericana, destacó que la reconversión inmobiliaria se trata de una decisión sustentable, ya que reduce la generación de residuos, disminuye la energía incorporada y amplía el ciclo de vida útil de los edificios.

"La energía incorporada que se ahorra de un edificio de reconversión versus la demolición y construcción nueva es muy importante. En un caso de un edificio (LEED Platino) diseñado por Estudio Bioarquitectura se utilizó solo 30% de la energía que se hubiera requerido para hacer un edificio nuevo. La intención debería enfocarse en buscar la resiliencia del hábitat impactado", indicó Velázquez.

Por su parte, Carmelina de Jesús Martínez de la Cruz, coordinadora académica de Arquitectura en la Universidad Anáhuac, destacó que esta práctica revitaliza la función de un edificio dentro de la ciudad sin borrar su identidad.

“Hay que revelar, potenciar y actualizar el comportamiento ambiental ya inscrito en la morfología y lógica constructiva de un mismo edificio. Debemos aprovechar la inteligencia originaria, ya sea el grosor de los muros o los patios interiores, para que la intervención sea además compatible, reversible y legible”, dijo.

Tecnología como habilitador

Los expertos coincidieron en que la tecnología ha permitido acelerar proyectos de reconversión de edificios mediante procesos más eficientes.

Entre las herramientas clave para rehabilitar edificios que permitan aumentar la oferta de vivienda en las ciudades, destacan BIM (Building Information Modeling), plataformas de gestión digital como Procore, así como la adopción de Inteligencia Artificial y modelos Digital-Twin para la gestión predictiva y el desempeño bioclimático.

Para Alberto Laris, socio de GAYA, la reconversión es una oportunidad para mejorar el tejido urbano, siempre que la industria avance de manera integrada.

“A través de estrategias como la reutilización de edificaciones, tendremos espacios más resilientes, eficientes y humanos, sin seguir presionando al territorio. Es la ruta que debemos impulsar si queremos ciudades vivas, sustentables y preparadas para el futuro”, apuntó Laris.