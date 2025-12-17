Petro tacha a Maduro de "dictador", pero rechaza que sea un "narcotraficante"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio un paso más en sus críticas hacia su par venezolano, Nicolás Maduro, a quien en esta ocasión llamó "dictador", pero ha descartado que se trate de un narcotraficante.

"Maduro es dictador por concentrar poderes, no hay ninguna evidencia en Colombia de que sea narco. Esa es narrativa de Estados Unidos", respondió Petro en X a una periodista colombiana que le afeaba que no dudara en llamar nazi al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, pero no dictador y narcotraficante a Maduro.

Con respecto a esa valoración, Petro recordó que "Kast es hijo y creyente de los nazis" y que "pertenece a la generación alemana que escapó de Alemania no por salvarse de Hitler sino por salvarse de la derrota de Hitler".

A pesar de que Petro ha cuestionado en varias ocasiones el carácter autoritario del Gobierno venezolano, así como la falta de legitimidad de las últimas elecciones --ya sea por la inhabilitación de María Corina Machado como por las sanciones a Maduro-- es la primera vez que públicamente se refiere a él en estos términos.

La relación de Maduro con tradicionales aliados como Petro o Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil se ha deteriorado en el último año como consecuencia de todo lo que ha rodeado a las controvertidas elecciones de julio de 2024. Aunque han criticado las amenazas de Estados Unidos y las sanciones, ninguno ha reconocido su victoria.