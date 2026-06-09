Centros comerciales esperan impulso por el Mundial de la FIFA 2026

Los centros comerciales ubicados en las sedes mexicanas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 afinan estrategias para atender una mayor afluencia de visitantes durante el torneo, un evento que promete impulsar el turismo, el consumo y las actividades de entretenimiento en el país.

La justa mundialista se desarrollará durante 39 días y tendrá como sedes a Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, ciudades que concentrarán una parte importante de la actividad económica vinculada al campeonato.

De acuerdo con Fibra Uno (Funo), fideicomiso de inversión en bienes raíces, la Copa del Mundo generaría una derrama económica de miles de millones de pesos para México, impulsada principalmente por el gasto de los consumidores y la llegada de visitantes nacionales e internacionales.

El aumento en la actividad comercial se reflejará en categorías como moda, tecnología, alimentos y bebidas, entretenimiento y servicios, de acuerdo con el estudio “Prepárate para el Mundial: nuevas oportunidades para los negocios” de Monitor Deloitte.

Ante este panorama, Funo, que opera 18 centros comerciales en la Ciudad de México y cuenta con otras propiedades en Jalisco y Nuevo León, prevé fortalecer el papel de estos espacios como puntos de convivencia, entretenimiento y consumo durante el torneo.

“Estamos preparados para recibir a millones de visitantes con una propuesta que combina shopping, gastronomía, experiencias familiares y servicios, lo que contribuirá al dinamismo económico que traerá este evento internacional”, indicó Gonzalo Robina, director general adjunto de Fibra Uno.

Apuesta comercial mundialista

En la capital del país, donde las autoridades locales estiman la llegada de más de 5 millones de visitantes durante el Mundial, la Fibra cuenta con complejos como Portal San Ángel, Mitikah, Patio Tlalpan y Patio Universidad, entre otros.

En Guadalajara y Monterrey, Funo también dispone de activos comerciales como Gran Patio Patria y Plaza Cumbres, que integran tiendas, restaurantes y espacios de entretenimiento orientados a captar parte del flujo de aficionados que visitarán México durante la competencia.

La Asociación Mexicana de Fibras Inmobiliarias (Amefibra) estima que, debido a la naturaleza temporal del evento, su impacto se concentrará principalmente en la operación y desempeño de los inmuebles existentes.

Así, el torneo representa una vitrina internacional para mostrar la capacidad de México en materia de infraestructura, conectividad y servicios, factores que podrían fortalecer la percepción del país como destino para la inversión y el turismo en el largo plazo.