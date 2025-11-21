¿Cuál es el avance que presenta Infonavit en la construcción de viviendas?

Dentro de su nueva etapa como constructor habitacional, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) informó que ya tiene un avance de 20% para cubrir la meta de edificar 1 millón 200,000 hogares durante el presente sexenio.

De acuerdo con el organismo, hasta la fecha el organismo tiene contratada la construcción de 250,000 viviendas, que se concentrará en 217 conjuntos habitacionales en 30 entidades del país.

“Esta cifra representa más del 20% de la meta sexenal de 1 millón 200,000 viviendas”, informó el organismo en un comunicado.

Según la información del organismo, las entidades donde se han contratado la mayor cantidad de viviendas para construir son:

Veracruz: 42,260.

Tamaulipas: 34,662.

Yucatán: 28,474.

Tabasco: 26,034.

Sinaloa: 16,151.

Quintana Roo: 13,104.

El Infonavit puntualizó que se prevé que, para finalizar el año, sean alrededor de 300,000 viviendas las que ya se encuentren contratadas, para ampliar la meta sexenal a 25%.

¿Cómo son?

Respecto a las características de los inmuebles, el Infonavit precisó que son viviendas de al menos 60 metros cuadrados, destinadas a trabajadores que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos y que cuentan con dos recámaras, sala-comedor, baño completo, área de servicio, áreas verdes y de esparcimiento, así como los servicios básicos.

“Además, se encuentran cercanas a escuelas, hospitales, centros de trabajo y transporte público”, añadió el organismo.

El Infonavit apuntó que, para acceder a este programa, se deben cumplir los siguientes requisitos:

Tener al menos seis meses de antigüedad en el trabajo.

Ganar entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales.

No tener crédito hipotecario con el Infonavit.

Asimismo, el organismo destacó que las viviendas tienen un costo promedio de 600,000 pesos, con el fin de que sean accesibles para los trabajadores afiliados al organismo y que perciben menores ingresos.