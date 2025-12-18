Mineros concluyen con huelga en Cananea tras 18 años de conflicto

Luego de 18 años de conflicto laboral, los trabajadores de la Sección 65 del Sindicato Nacional de Mineros que se mantenían una huelga “ficticia” en Cananea, Sonora, aprobaron por unanimidad un acuerdo definitivo -que ya existía desde hace 15 años- y cuyos recursos fueron depositados en su momento por Grupo México.

Así lo comentó Carlos Pavón Campos, quien fuera brazo derecho de Napoleón Gómez Urrutia hace más de dos décadas, tras señalar que los acuerdos no son más que una pantalla a un movimiento de huelga que era inexistente.

“La verdad es que la huelga como huelga de Cananea, terminó hace 15 años. Desde entonces, la Junta de Conciliación y Arbitraje dio por terminada la relación laboral Individual y colectiva, y la Junta lo avaló y la Suprema Corte lo ratificó. Entonces, se habla de un arreglo posiblemente, pero, pues no, no es confiable”, añadió Pavón Campos.

Por la mañana el sindicato que lidera Gómez Urrutia, quien solicitó recientemente licencia como diputado federal, anunció un acuerdo como parte de un Plan de Solución Integral, para restituir los derechos laborales de 650 trabajadores que no quisieron cobrar hace 15 años lo que ofreció la empresa.

De acuerdo con el boletín informativo difundido por el sindicato, el convenio contempla la posibilidad de que algunos trabajadores puedan reintegrarse a sus labores, opción que será evaluada de manera individual.

La huelga inició en julio de 2007, tras una serie de denuncias relacionadas con condiciones de inseguridad en la mina y diferencias contractuales con la empresa del Grupo México.

En abril de 2010, la huelga fue declarada legalmente terminada. La Junta de Conciliación y Arbitraje aprobó la solicitud de la empresa de poner fin a las relaciones colectivas de trabajo, en un proceso que culminó tras la presentación de una solicitud por parte de la empresa, luego de que anunciara el cierre de la mina debido al daño causado a la maquinaria por el prolongado paro.

El Plan de Solución Integral fue elaborado con la participación del Sindicato Minero, dependencias federales, entre ellas la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y el Gobierno de Sonora, en el marco de una estrategia de remediación anunciada por el Gobierno Federal para la región de Cananea.

Entre los puntos centrales del acuerdo se incluye un mecanismo que permitirá a los trabajadores acceder al sistema de pensiones, considerando tanto a quienes cotizan bajo la Ley del Seguro Social de 1973 como la de 1997, lo que busca atender las distintas trayectorias laborales de los mineros afectados.

Con la aprobación del acuerdo, la Sección 65 da por concluida una huelga que marcó a la comunidad de Cananea y al sindicalismo minero en el país, abriendo paso a una nueva etapa de definición laboral y económica para los trabajadores involucrados.