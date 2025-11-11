Debilidad en construcción profundiza caída de la actividad industrial en septiembre

En línea con lo anticipado por la estimación oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre del 2025, publicada el pasado 30 de octubre, el sector secundario de la economía mexicana siguió mostrando debilidad en septiembre, lastrado por un pobre desempeño de la actividad constructiva.

Durante el noveno mes del año, la actividad industrial que se lleva a cabo en México descendió 0.4% de forma mensual y 3.3% en términos interanuales, informó este martes el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

En términos mensuales, se trató de la cuarta caída al hilo y la novena en los últimos 12 meses, mientras que en los comparativos interanuales fue la séptima consecutiva y la mayor desde enero pasado (-3.6%), aunque si no se cuenta el aumento marginal que tuvo el pasado febrero (+0.1%), la variable ha caído consistentemente desde abril del 2024.

En el margen, la retracción de septiembre se explica exclusivamente por el sector de la construcción, que casi replicó su caída de agosto con un descenso de 2.5% (en agosto cayó 2.4%), según muestran los datos del Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI).

Luego de cuatro períodos de tropiezos mensuales (ocho en los últimos 12 meses), la construcción se ubicó en su nivel más bajo desde abril del 2023, justo antes de que el gobierno federal de entonces acelerara el desarrollo de obras emblemáticas como el Tren Maya o el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

A su interior se siguieron observando caídas en sus dos mayores componentes, el de edificación (-3.2%), intensivo en capital privado, y el de obras de ingeniería civil (-3.0%), intensivo en inversión pública.

Luego de dos años de crecimiento vigoroso, el sector constructivo está padeciendo este año, por un lado, la contracción del gasto en infraestructura pública, tras la finalización de obras icónicas del sexenio pasado.

Y, por otro, la incertidumbre externa y doméstica ante cambios en la política comercial de Estados Unidos y la implementación de cambios legales cuyo impacto en el clima de negocios está todavía por verse (reformas judicial, energética, regulatoria, entre otras).

Por otro lado, la minería, los servicios públicos y, muy importante, la manufactura (columna vertebral de la actividad industrial agregada), tuvieron mejoras mensuales de 0.7%, 0.4% y 0.2 por ciento.

En cuanto a la manufactura, si bien tuvo una caída marginal, su caída interanual se profundizó de 1.7 a 2.3% entre agosto y septiembre, que fue la cuarta al hilo

Se observaron retrocesos mensuales en 12 de las 21 ramas manufactureras, pero si se consideran los comparativos interanuales son 17 de 21 las que muestran contracciones.

Descenso acumulado

Al considerar la medición de enero a septiembre, la actividad industrial del país muestra un retroceso de 1.8%, que contrasta con el leve avance de 0.2% que tuvo durante el mismo lapso del 2024.

Sin contar el desplome atípico de 11.4% del pandémico 2020, la variable está mostrando este 2025 su mayor retracción desde el 2009, año de la última gran recesión a escala global, cuando a septiembre acumulaba una contracción de 9.8 por ciento.

Confirma estimación oportuna del PIB

Los datos del IMAI de septiembre también permiten confirmar lo que anticipó el Inegi en su Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral, que consignó un descenso trimestral del PIB de 0.3%, en donde pesó justamente la debilidad del sector secundario de la economía mexicana.

Según la estimación las actividades secundarias cayeron 1.5% en el segundo trimestre y con cálculos a partir del IMAI, se deduce que la actividad industrial tuvo justo un descenso de esa magnitud al promediar los resultados de julio, agosto y septiembre.