Acciones de empresas de cannabis caen tras orden de Trump de reclasificar la marihuana

Las acciones de empresas de cannabis que cotizan en Bolsa se desplomaron el jueves, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para reclasificar a la marihuana a nivel federal.

Aunque la decisión de reclasificar el cannabis como una sustancia menos peligrosa no implica su legalización, sí modifica de manera relevante el marco regulatorio. La medida podría facilitar el acceso al capital, reducir la carga fiscal para las empresas del sector y acelerar la investigación y el desarrollo.

Las compañías vinculadas a la producción, comercialización y desarrollo de cannabis, principalmente con operaciones en Canadá y Estados Unidos, registraron fuertes caídas, siendo las empresas que cotizan en la Bolsa de Toronto las más afectadas durante la jornada.

Cresco Labs se desplomó 44.35%, para ubicarse en 1.63 dólares canadienses. Trulieve Cannabis acompañó la caída con un retroceso de 22.27%, hasta 11.90 dólares canadienses.

Por su parte, Green Thumb Industries perdió 15.31% y cerró en 11 dólares canadienses, mientras que Canopy Growth retrocedió 12.45%, a 2.32 dólares canadienses.

“Dado que el sector ests impulsado en gran medida por inversores minoristas, creo que algunos de ellos esperaban que el presidente reclasificara de inmediato y unilateralmente el cannabis, mientras que la orden ejecutiva en realidad instruye al fiscal general a finalizar la reclasificación”, dijo Frederico Gomes, analista de ATB Capital Markets.

Acompañando la tendencia, las empresas del sector que cotizan en Wall Street registraron caídas de un solo dígito.

Tilray Brands cerró en 12.34 dólares, con una baja de 4.19% respecto al cierre previo. Organigram Global perdió 3.79%, a 2.03 dólares, y Aurora Cannabis retrocedió 3.41%, a 5.38 dólares.

Cronos Group y SNDL registraron descensos inferiores a 2%, con caídas de 1.98% y 1.45%, respectivamente.

Con estos movimientos, las cotizaciones en ambas plazas bursátiles borraron las ganancias acumuladas desde que se dio a conocer el plan del presidente Trump el viernes 12 de diciembre.

“Cada vez que ha habido un avance hacia la legalización, como permitir a los cultivadores salir a bolsa o la legalización en algunos estados, se observa un breve auge en las acciones de cannabis, seguido de una caída”, señaló Art Hogan, estratega jefe de mercado de B. Riley Wealth.

El analista destacó que los títulos del sector continúan siendo inversiones altamente especulativas y “probablemente seguirán siéndolo”.

La orden ejecutiva instruye a la fiscal general de Estados Unidos a reclasificar el cannabis de narcótico de la Lista I a droga de la Lista III, colocándolo en la misma categoría que medicamentos como el Tylenol con codeína. No obstante, el cannabis seguirá siendo ilegal a nivel federal.

Su reclasificación permitiría ampliar la investigación científica sobre sus posibles beneficios terapéuticos. Además, Trump ordenó a funcionarios de la Casa Blanca colaborar con el Congreso para facilitar el acceso de algunos estadounidenses al cannabidiol (CBD).

Las autoridades sanitarias también deberán desarrollar “métodos y modelos” para evaluar de forma más precisa los beneficios y riesgos reales del CBD para la salud.

Un alto funcionario del gobierno calificó la medida como una “decisión de sentido común que permitirá comprender y estudiar mejor” tanto el cannabis como el CBD.

