2025, difícil para la industria de la construcción de Querétaro

Querétaro, Qro. Para la industria de la construcción el 2025 ha sido difícil, debido a la baja actividad en el sector, en la obra pública y una caída en el empleo.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), en Querétaro, Álvaro Ugalde Chaparro, explicó que este año han percibido un menor nivel de inversión en obra pública; tan sólo en obra estatal, refirió, se anticipa un monto inferior al 2024.

“Ha sido un año muy difícil, con muy poca inversión en obra pública, (…) hay algunas obras todavía que siguen en proceso para este cierre de año, el dato que tenemos de ejecución de obra para este 2025 es de 700 millones de pesos aproximadamente a nivel estatal. (…) El año anterior seguramente rebasó los 2,000 millones de pesos el monto de obra estatal, entonces, sí un impacto de menos de 50% (de la obra del 2024) sí fue realmente alto”, expuso.

El dirigente de CMIC confió en que 2026 sea un buen año para el desarrollo de obra pública estatal, ahondó que han tenido acercamiento con la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano (Sduop) y tienen la expectativa de que mejore la partida del próximo año.

“Tenemos fe de que el año que entra será un muy buen año en cuestión de obra pública para el estado. (…) Hemos tenido acercamiento con el secretario de obras, están a punto de presentar el presupuesto estatal del 2026, se generará aquí un mejor presupuesto de obra para el año entrante y tener esa participación los constructores queretanos en esta ejecución”, apuntó.

Al interior de la Zona Metropolitana, añadió, los municipios de Querétaro y El Marqués han mantenido los montos de inversión de obra pública.

“Querétaro y El Marqués, que son los dos municipios metropolitanos que más ejecutan obra pública, sí llegan a los 1,000 millones de pesos que es el monto habitual de obra pública desde hace más o menos 10 a 12 años, ellos sí cumplen esa meta, pero debido a recortes presupuestales y federales que tuvo el estado hubo una merma considerable en los montos de ejecución de obra pública estatal este año”,apuntó.

El presidente estatal de CMIC ahondó que el sector también prevé un impulso a través de proyectos federales, entre ellos, la ejecución del tren que vinculará a Ciudad de México y Querétaro, así como proyectos que alistan la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y Caminos y Puentes Federales (Capufe) para fortalecer la infraestructura carretera.

En las obras del tren, refirió, los constructores locales intervienen en las mesas de participación para ver la posibilidad de implicarse tanto en la renta de maquinaria como en la construcción de las terminales del tren

“Se ha anunciado también que va a haber algo de inversión por parte de recursos federales, (…) también en el tren México-Querétaro que la última información que tenemos es que en el mes de enero ya iniciará más en forma la ejecución de los cinco frentes que le corresponden al estado”, expresó.

Impacto administrativo

La baja actividad en el sector ha obligado a las empresas constructoras a reducir casi 18% sus plantillas laborales y a ser más eficientes administrativamente; confió en que en los primeros meses del próximo año recuperen los empleos.

Ante esta coyuntura se han apoyado en la obra privada, principalmente el desarrollo de zonas industriales.

A este escenario se suma la competencia que representan las constructoras originarias de otros estados, por lo que las empresas locales -dijo- están apostando por fortalecer sus competencias.

En julio el estado de Querétaro registró una caída anual de 10.4% en la industria de la construcción, colocándose en el lugar 16 entre las 32 entidades federativas y en color rojo del semáforo estatal de la industria, reporta la CMIC con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. A nivel nacional la reducción fue de 17.1 por ciento.

La caída estatal estuvo afectada principalmente por obras eléctricas y edificación. Nada más en el sector público se tuvo un crecimiento anual de 4% y en el privado una caída de 11.5%, por contribución: la obra pública aportó 8% de la actividad y la privada, 92 por ciento.