Recorte de tasas dará oxígeno al crédito puente en el 2026

La reciente disminución de las tasas de referencia ha mejorado el panorama para el crédito puente, lo que, hacia el futuro, podría abrir la llave del financiamiento para más proyectos inmobiliarios en México.

De acuerdo con Enrique Margain, director ejecutivo de Crédito Puente e Hipotecario en Banca Mifel, el saldo del portafolio de la banca alcanza los 125 millones de pesos en este producto financiero; anualmente se colocan alrededor de 70 millones de pesos.

“En la medida que disminuyen las tasas de referencia, mejoran las condiciones del crédito puente y también aumenta la posibilidad de que muchos proyectos se vuelvan rentables. Podría haber mucho más apetito por participar con financiamiento a través de crédito puente”, destacó el directivo.

Artur Merino, director general de RIO Capital, explicó que actualmente la tasa de referencia se ubica en 7.25%, un nivel que no se veía desde hace varios años, tras haber alcanzado hasta 12% en el periodo posterior a la pandemia.

“La mayor parte de la inversión en residencial viene de un crédito puente. El costo financiero se convierte en un tema relevante. Cada medio punto, cada cuarto de punto que baja, facilita las decisiones de inversión y la llegada de nuevos proyectos”, apuntó Merino.

Asimismo, remarcó que la reducción del costo financiero ha generado un entorno más favorable para los desarrolladores, particularmente aquellos enfocados en vivienda media y residencial con precios por debajo de los 4 millones de pesos.

El directivo adelantó que, bajo este contexto, se prevé un crecimiento de hasta 10% en la colocación de créditos puente para el 2026, impulsado por el apetito de los desarrolladores y la necesidad de atender la demanda habitacional.

Menor presión financiera

Por su parte, Federico Pizarro, director ejecutivo de Estructuración Inmobiliaria en Multiva, coincidió en que la baja de tasas despresuriza la carga financiera de los proyectos inmobiliarios.

“La disminución de las tasas despresuriza la carga financiera de los proyectos de bienes raíces. Si el costo financiero era 9% del valor del proyecto, con una reducción de tasa quizá se ajuste un punto y medio o dos puntos el margen del desarrollador”, explicó.

Además, enfatizó que este alivio en los costos reduce el riesgo de impago para los bancos y fortalece la revolvencia del negocio de los clientes, lo que impulsa el dinamismo del crédito puente.

Confianza en el sector

El entorno actual también refleja una renovada confianza en el sector privado de la construcción. Pizarro apuntó que la banca mantiene abierta la llave del financiamiento para los desarrolladores, con esquemas flexibles y acompañamiento financiero.

“El apetito ahí está, pero el empresariado necesita de acompañamiento, trajes a la medida. En Multiva estamos alineados con los objetivos empresariales y con el Plan México del gobierno federal, en donde va inmersa la industria inmobiliaria”, dijo el directivo bancario.

Por su parte, Margain resaltó que, para Mifel la oportunidad está en el déficit habitacional en México: “Hay muchas personas que requieren una solución de vivienda y hay muchas plazas con potencial, como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Los Cabos, León y Querétaro”.

Finalmente, destacó que la bajada de las tasas genera un efecto doble: reduce el costo financiero de la construcción y del crédito hipotecario.

“El mercado ha estado muy estable, este año el crédito hipotecario se ha contraído en términos reales. Pero podríamos ver, hacia el 2026, un incremento de alrededor de 5% con base en estas disminuciones de tasa de interés”, concluyó Margain.