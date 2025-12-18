Querétaro captó inversiones por 30,000 millones de pesos durante 2025: Sedesu

Querétaro, Qro. Durante el año en curso se concretaron 53 proyectos de inversión en el estado, por 30,000 millones de pesos, de acuerdo con registros de Desarrollo Sustentable (Sedesu).

Esa inversión representó la creación de 10,224 empleos, principalmente en las industrias automotriz, alimentos y bebidas, tecnologías de la información y servicios, entre otros, enlistó el titular de Sedesu, Marco Antonio Del Prete.

Entre estos proyectos hay inversiones de capital tanto nacional como extranjero, de Estados Unidos, España, Alemania, etcétera.

El número de inversiones confirmadas este año es similar al concretado en el 2024, cuando la dependencia reportó 53 proyectos por 32,132 millones de pesos y 15,730 empleos.

De las inversiones confirmadas durante el año en curso destacó el proyecto de Mars Petcare por 3,500 millones de pesos, también, Magna en Colón con 2,390 millones de pesos, AWL con 1,100 millones de pesos, LG Innotek con 3,396 millones de pesos y el anunció de expansión de Safran Aero Composites por 1,180 millones de pesos.

De forma adicional, la entidad iniciará el 2026 con una cartera de 46 proyectos, son intenciones de inversión que, en caso de concretarse, presentan capitales por 74,870 millones de pesos y la posible creación de 12,734 empleos.

“Cerramos el año con 46 proyectos en cartera. (…) Arrancamos el año con muy buena cartera, este es un inventario perpetuo, siempre están llegando y se están concretando”, expresó.

Al emitir un balance de las inversiones del último año, recapituló que en el periodo del 2021 al 2025 se concretaron 209 proyectos por 122,622.8 millones de pesos en inversión y que representan 55,673 puestos de trabajo.

En tanto, habló de la participación que en los últimos años han tenido las inversiones en centros de datos, cuyas unidades se han localizado principalmente en El Marqués, Colón y Huimilpan; debido a la capacidad instalada de los centros de datos, de 200 megawatts, Querétaro ocupa el primer lugar nacional y el sexto en América.

Relaciones comerciales

De la expectativa de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el secretario estatal consideró que hay condiciones para que el proceso sea positivo y se tenga la capacidad para seguir atrayendo inversiones.

“Yo creo que la revisión del T-MEC va a ser positiva, hay condiciones para que sea positiva y en ese sentido vamos a tener capacidad de seguir recibiendo empresas, el T-MEC nos beneficia a todos”, declaró.

Las empresas americanas, ahondó, pugnan por la permanencia del tratado, aunado a que sería compleja la reubicación de las cadenas de producción.

En relación con el paquete arancelario que anunció el gobierno federal —y que impactan a China y a otros países—, el titular de Sedesu destacó que esta medida fortalecerá el mercado interno del país y confió en que el estado se verá beneficiado debido a que la medida representa una protección para el empleo en industrias que son estratégicas para México.