Infraestructura vital: agua y drenaje, prioridades de los mexicanos

Las carreteras, aeropuertos y trenes suelen dominar la conversación sobre infraestructura; sin embargo, para los mexicanos la prioridad está más cerca de casa: contar con agua potable, drenaje y espacios peatonales en buen estado. Ese contraste sugiere que, frente a las grandes obras de infraestructura, los mexicanos otorgan mayor prioridad a proyectos que resuelven necesidades cotidianas.

El estudio Índice Global de Infraestructura 2026, elaborado por Ipsos en 29 países, muestra que 69% de los mexicanos considera que el país no hace lo suficiente para atender sus necesidades de infraestructura, una proporción 12 puntos porcentuales superior al promedio mundial de 57%.

Además, solo 35% de los encuestados dijo estar satisfecho con la infraestructura nacional, por debajo del promedio global de 38%. Singapur (74%) e India (69%) encabezan el ranking de satisfacción.

La vivienda también aparece entre las prioridades de inversión. El estudio indica que 37% de los mexicanos considera importante destinar recursos a la construcción de nuevas viviendas, una proporción similar al promedio mundial.

Prioridad a la infraestructura cotidiana

El abastecimiento de agua y los sistemas de drenaje son la principal prioridad de inversión para los mexicanos. El rubro fue mencionado por 64% de los entrevistados, muy por encima del promedio global de 42 por ciento. También destacan los proyectos peatonales (53%) y la energía solar (41%).

En contraste, el interés por obras de infraestructura de gran escala es menor. Solo 22% considera prioritaria la infraestructura ferroviaria, 21% la infraestructura digital y 26% las principales redes carreteras, porcentajes inferiores a los registrados a nivel mundial.

Principales resultados en México

69% considera que el país no hace lo suficiente para atender las necesidades de infraestructura .

. 64% prioriza invertir en agua y drenaje.

53% coloca la infraestructura peatonal entre las principales necesidades.

entre las principales necesidades. 75% considera igual de importante mantener la infraestructura existente que construir nueva.

existente que construir nueva. 74% respalda la participación de empresas privadas en el financiamiento de proyectos.

63% considera que invertir en infraestructura ayudará a combatir el cambio climático.

El estudio también muestra que tres de cada cuatro mexicanos consideran igual de importante conservar la infraestructura existente que desarrollar nuevos proyectos, una proporción ligeramente superior al promedio mundial.

Además, documenta que la infraestructura ya no se asocia únicamente con el desarrollo económico, pues una parte creciente de la población considera que también puede contribuir a enfrentar los efectos del cambio climático.

"A nivel global, 59% de las personas considera que invertir en infraestructura contribuirá de forma importante a combatir el cambio climático, mientras que en México esta percepción aumenta a 63%, lo que refleja una mayor conciencia sobre el papel que puede desempeñar la infraestructura sostenible en nuestro país”, indicó Fernando Álvarez Kuri, director de Negocios de Ipsos en México.

Otro hallazgo es la apertura hacia la inversión privada. En México, 74% de los encuestados está de acuerdo con que empresas privadas participen en el financiamiento de proyectos de infraestructura cuando ello permita obtener mejores resultados, cuatro puntos por encima del promedio mundial.

Asimismo, 20% de los mexicanos considera que el sector privado tiene mayor capacidad para incorporar nuevas tecnologías en la operación y mantenimiento de la infraestructura, frente a 17% que atribuye esa capacidad al sector público.