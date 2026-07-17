Cancelan alerta de tsunami para el Pacífico mexicano tras el sismo en Chiapas

El Instituto Geológico de Estados Unidos declaró un sismo de magnitud 7.3 en la costa del suroeste de México, seguido de siete réplicas, la más grande de 6.4, sin que hasta el momento haya constancia de víctimas o daños de consideración y se haya desactivado la alerta de tsunami para México y Guatemala.

El seísmo con hipocentro a unos 10 kilómetros de profundidad afecta particularmente a Puerto Madero, situado a unos 13 kilómetros de la frontera con Guatemala.

En su última actualización, la Agencia de Meteorología de Chiapas informó de que el riesgo de tsunami para las costas de México y Centroamérica "ha concluido". "Esperamos que solo se mantengan corrientes fuertes en costas de México y Centroamérica", añadió, incidiendo en que se pueden retomar actividades en el litoral, pero extremando las precauciones.

Por su parte la Secretrái de Marina informó que "con base a la información analizada y observaciones del nivel del mar en la zona costera del Pacifico mexicano y en las costas cercanas al epicentro del sismo, no se esperan variaciones significativas. Por ello, queda cancelada la Alerta de Tsunami para el Pacífico mexicano, emitida tras el sismo de magnitud 7.4 registrado a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas".

La Marina precisó en un comunicado que mantendrá el monitoreo permanente de las condiciones del mar y continuará la atención para informar oportunamente a la población ante cualquier cambio que pudiera registrarse.

En una primera valoración, el secretario de la Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, estimó que por ahora no hay constancia de "afectaciones graves" por el temblor, aunque recomendó a los residentes que extremen precauciones porque se espera una subida de las aguas costeras en torno a medio metro pero, por lo demás "no hay ningún problema".

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tampoco tiene constancia de víctimas o destrucción tras sus primeras conversaciones con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, "estados que no reportan daños hasta el momento".

"La Secretaría de Marina recomienda no acercarse a esas playas en las próximas seis horas por riesgo de tsunami. Es importante seguir las recomendaciones de Protección Civil", declaró Sheinbaum en su primera valoración en redes sociales.