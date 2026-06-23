Trabajo híbrido gana relevancia ante afectaciones por lluvias y movilidad urbana

Las lluvias intensas que afectaron en días recientes a la Zona Metropolitana del Valle de México volvieron a poner sobre la mesa las dificultades que millones de trabajadores enfrentan cada día para trasladarse a sus centros laborales, en medio de una movilidad cada vez más presionada.

Inundaciones, cierres viales y saturación del transporte público alteraron los tiempos de traslado en distintos puntos de la capital. En ese contexto, el trabajo flexible adquiere una nueva dimensión para empresas y colaboradores.

De acuerdo con el estudio Retos y perspectivas del trabajo, elaborado por WeWork, 42% de los trabajadores mexicanos recorre entre 10 y 50 kilómetros para llegar a su empleo. Otro 31% realiza trayectos de entre 3 y 10 kilómetros.

El mismo estudio señala que 49% de los mexicanos utiliza automóvil particular para acudir a su lugar de trabajo. Además, 34% depende del transporte público y, dentro de ese grupo, 17% utiliza aplicaciones de movilidad para completar sus recorridos.

En este contexto, WeWork plantea que la discusión sobre el futuro de la oficina dejó de centrarse en la elección entre trabajo remoto o presencial.

“Durante años, la conversación alrededor del trabajo se centró en dónde debía ocurrir: la oficina o la casa. Hoy estamos frente a una pregunta más amplia: cómo diseñar modelos que funcionen para las personas y para las ciudades. La flexibilidad laboral permite adaptarnos a nuevas dinámicas urbanas, reducir fricciones en los traslados y mantener espacios de colaboración cuando realmente generan valor”, afirmó Claudio Hidalgo, presidente de WeWork Latinoamérica.

La compañía indicó que los espacios de trabajo flexibles pueden funcionar como alternativas cercanas a distintas comunidades laborales. La propuesta busca reducir desplazamientos sin eliminar los espacios destinados a la colaboración presencial.

WeWork también reportó que en el 2019 sólo 11% de los empleados trabajaba bajo un esquema híbrido. Actualmente, 64% prefiere modelos que combinan presencialidad y trabajo remoto.

La movilidad influye en la elección de oficinas

La movilidad también comenzó a influir en el mercado de oficinas. De acuerdo con un análisis reciente de la consultora de Datoz, la conectividad al transporte público en Ciudad de México y la disponibilidad de estacionamiento en Monterrey figuran entre los factores que las empresas consideran al momento de elegir espacios corporativos.

El mismo análisis indica que, con base en cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, los habitantes de las principales zonas urbanas del país destinan en promedio 71 minutos a sus traslados en transporte público y 52 minutos cuando utilizan automóvil.

El informe destaca que estos factores han incrementado el interés por ubicaciones con mejor accesibilidad para los trabajadores.

Las lluvias recientes en el Valle de México y los cambios en los patrones de movilidad colocan nuevamente el tema de los traslados en el centro de la discusión laboral. En ese escenario, los modelos híbridos y la ubicación de los espacios de trabajo figuran entre los elementos que empresas y colaboradores toman en cuenta para organizar sus actividades.