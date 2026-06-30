El drenaje del Valle de México, al borde del colapso por lluvias récord y décadas de rezago

Las lluvias cada vez más intensas, los hundimientos y el envejecimiento de la infraestructura hidráulica llevan al límite la capacidad del sistema de drenaje profundo del Valle de México, una obra que desde hace cinco décadas protege a la zona metropolitana de inundaciones de gran escala.

Expertos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas (AMITOS) y el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM) coincidieron en que, si bien el sistema continúa en funcionamiento, requiere nuevas inversiones, inspecciones y obras complementarias para responder a los retos urbanos y climáticos actuales.

Tan solo el domingo 28 de junio se registró la lluvia más intensa del 2026, con cerca de 70 millones de metros cúbicos de agua (equivalente a 39 estadios Azteca), mientras que junio se convirtió en el mes más lluvioso de los últimos cinco años, según la Conagua.

Inversión pendiente

Andrés Moreno, vicepresidente técnico del CICM, advirtió que el sistema principal de drenaje está expuesto a inundaciones debido a lluvias intensas, hundimientos, obsolescencia de la infraestructura y una operación que involucra a distintas autoridades.

Además, el especialista remarcó que el nivel de inversión destinado al drenaje profundo resulta insuficiente frente a las necesidades actuales.

“Hoy estamos gastando alrededor del 1% del ingreso per cápita, pero deberíamos destinar el 5% para hacer frente a las obras que se requieren solo para drenaje”, comentó Moreno.

La Conagua informó que este 2026 destina 312 millones de pesos al desazolve de 68.4 kilómetros de cauces y ríos, en beneficio de 1.1 millones de personas; mientras que el mantenimiento anual básico del sistema hidráulico requiere alrededor de 900 millones de pesos.

Guadalupe Citlali Peraza Camacho, directora general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), adelantó que también se analiza un gasto cercano a 800 millones de pesos para inspeccionar el Emisor Central, una revisión considerada impostergable después de cinco décadas de operación continua.

Infraestructura bajo presión

La funcionaria del OCAVM recordó que el crecimiento acelerado de la metrópoli durante las últimas décadas superó la capacidad para la que fueron diseñadas muchas de estas obras.

“El desmedido crecimiento de la metrópoli, aunado a la falta de planeación urbana acorde con los servicios existentes, trajo consigo que las obras de drenaje quedaran rebasadas”, informó la Conagua.

Durante el 2026 se ha activado 14 veces el Protocolo de Operación Conjunta, una serie de reglas entre la Ciudad de México, el Estado de México y la Conagua para controlar las lluvias extraordinarias.

Para los especialistas, el principal desafío ya no es únicamente la intensidad de las precipitaciones, sino el deterioro acumulado de la infraestructura.

Riesgo creciente

El ingeniero Moreno alertó que el Emisor Central, considerado la columna vertebral del drenaje profundo, no ha sido inspeccionado desde su construcción entre 1967 y 1975.

“Si fallara el Emisor Central sería catastrófico; incluso se pararía el Metro de la Ciudad. ¡Aguas! Hay que revisar los túneles”, enfatizó.

Roberto González, presidente de AMITOS, consideró indispensable construir el Dren General del Valle, un túnel de aproximadamente 30 kilómetros, así como concluir el proyecto Chimalhuacán II para fortalecer la capacidad de desalojo de agua en la zona oriente.

“Debemos tener más resiliencia para el futuro, lo que exige continuar con nuevos proyectos, así como modernizar y rehabilitar los existentes. La tecnología está ahí, se puede utilizar para lograrlo”, apuntó.