Municipio de Querétaro será sede del InnovaFest

El Municipio de Querétaro, que es encabezado por el presidente Felipe Fernando Macías Olvera, será sede del InnovaFest, debido a su posición como un clúster estratégico en sectores de alta tecnología, como el automotriz, aeroespacial, salud y logística, ya que gracias al modelo triple hélice (gobierno, academia e industria), Querétaro ha demostrado ser un motor de innovación sostenible y competitiva.

Como parte de las estrategias para fortalecer la competitividad regional y potenciar el talento local, el Centro de Innovación y Tecnología BLOQUE anunció su participación como embajador y articulador estratégico del InnovaFest Querétaro 2026, que se realizará el próximo 21 de agosto en el Centro de Congresos.

En el marco de la visita de Cecilia Bañuelos, directora de Innovación de la Secretaría de Economía Federal, a BLOQUE, se formalizó el anuncio con autoridades de la Secretaría de Innovación y Tecnología del Municipio de Querétaro.

Para Querétaro, ser embajador de este festival permite vincular directamente a ecosistema de innovación con una plataforma de alto nivel, facilitando que el talento queretano sea protagonista en los grandes desafíos del país.

Las personas interesadas en participar podrán inscribirse en dos categorías principales: la etapa Temprana, dirigida a propuestas con pruebas de concepto o diseño, con ocho premios de 150 mil pesos cada uno; y la etapa Avanzada, para proyectos con prototipos validados y modelo de negocio, con ocho premios de 250 mil pesos cada uno.

Para conocer las bases, los desafíos específicos y realizar el registro, las personas interesadas pueden consultar el sitio oficial https://innovafest.mx/encuentros/queretaro

Además de los premios en efectivo, los participantes podrán integrarse al Pabellón de Networking, participar en el INNOVAHUB para recibir asesoría del IMPI y presentar sus desarrollos en el Pabellón de Exhibición de Patentes.

Los proyectos también podrán competir en desafíos regionales, como gestión del agua, infraestructura resiliente y manufactura, así como en retos nacionales relacionados con inteligencia artificial, sostenibilidad, salud y movilidad, entre otros.