Negociaciones con México han producido “numerosos éxitos”: Jamieson Greer

Las negociaciones con México han producido “numerosos éxitos” para Estados Unidos, afirmó este viernes Jamieson Greer, representante comercial de la Casa Blanca (USTR).

Funcionarios de Estados Unidos y México se reunirán en la Ciudad de México para la tercera ronda de negociaciones bilaterales relacionadas con la revisión conjunta del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).

Greer encabezará la delegación estadounidense y Marcelo Ebrard, secretario de Economía, estará al frente de la representación mexicana en esta ronda, que se celebrará el 21, 22 y 23 de julio.

La USTR informó que los equipos negociadores se reunirán durante tres días para avanzar en las conversaciones sobre temas relacionados con el comercio de acero y aluminio y sus derivados, automóviles, seguridad económica, trabajo, agricultura y servicios de pago electrónico.

“Agradezco al secretario Ebrard y a su equipo de la Secretaría de Economía por su colaboración durante varios meses para fortalecer la relación comercial y económica bilateral entre Estados Unidos y México”, dijo Greer, a través de un comunicado de prensa

“Este trabajo ha dado lugar a numerosos éxitos, incluyendo avances recientes en cuestiones identificadas en el Informe Nacional de Estimación Comercial de 2026 sobre Barreras al Comercio Exterior. Espero seguir avanzando para garantizar que la relación comercial entre Estados Unidos y México beneficie a los fabricantes, agricultores, ganaderos, trabajadores, proveedores de servicios y empresas estadounidenses de todos los tamaños, y que se eliminen las lagunas legales que permitan el aprovechamiento indebido por parte de terceros no signatarios”, agregó.

La USTR destacó la siguientes “áreas de mejora”:

Seguridad económica : En julio de 2026, México publicó una medida actualizada que regula la exportación de artículos de doble uso, armonizando así los controles de exportación mexicanos y estadounidenses.

: En julio de 2026, México publicó una medida actualizada que regula la exportación de artículos de doble uso, armonizando así los controles de exportación mexicanos y estadounidenses. Propiedad intelectual (PI) : Como se señala en el Informe Especial 301 de 2026, México ha adoptado medidas sustanciales para abordar importantes preocupaciones en materia de PI en las áreas de PI farmacéutica, aplicación penal y administrativa, control fronterizo y lucha contra la piratería en línea.

: Como se señala en el Informe Especial 301 de 2026, México ha adoptado medidas sustanciales para abordar importantes preocupaciones en materia de PI en las áreas de PI farmacéutica, aplicación penal y administrativa, control fronterizo y lucha contra la piratería en línea. Aduanas y facilitación del comercio : En mayo de 2026, México actualizó su sistema de ventanilla única y estableció un nuevo marco para agilizar las operaciones comerciales transfronterizas. En julio de 2026, México puso en marcha su programa de agentes aduanales en todos los puertos mexicanos.

: En mayo de 2026, México actualizó su sistema de ventanilla única y estableció un nuevo marco para agilizar las operaciones comerciales transfronterizas. En julio de 2026, México puso en marcha su programa de agentes aduanales en todos los puertos mexicanos. Medio ambiente : México está tomando medidas para abordar la exportación de aguacates cultivados en tierras deforestadas ilegalmente. Asimismo, está implementando medidas para controlar de manera más efectiva el vertido de aguas residuales industriales en el suroeste de Estados Unidos.

: México está tomando medidas para abordar la exportación de aguacates cultivados en tierras deforestadas ilegalmente. Asimismo, está implementando medidas para controlar de manera más efectiva el vertido de aguas residuales industriales en el suroeste de Estados Unidos. Equipos de telecomunicaciones: México modificó los requisitos de pruebas para simplificarlos, facilitando así las exportaciones de equipos de telecomunicaciones estadounidenses a México.

“La USTR continúa colaborando de manera constructiva con la Secretaría de Economía para abordar las barreras comerciales identificadas en el Informe Nacional de Estimación Comercial sobre Barreras al Comercio Exterior”, expresó en el comunicado.

Greer viajará a México del miércoles 22 al viernes 24 de julio para continuar las conversaciones bilaterales relacionadas con la revisión conjunta del T-MEC.

Greer también se reunirá con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional para analizar los avances en las negociaciones de la Revisión Conjunta del T-MEC.