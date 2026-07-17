Mensaje de la gobernadora Maru Campos a 17 de julio de 2026

Esta semana, México escuchó los audios que exhiben a la gobernadora de Baja California negociando con una agencia extranjera. Y otra vez, desde Palacio Nacional, quisieron usar a Chihuahua para limpiar el nombre de Morena.

La Presidenta dijo que son casos distintos. Tiene razón. Son tan distintos que hay decirlo con todas sus letras:

En Baja California, la gobernadora de Morena, Marina del Pilar, ofreció información de seguridad nacional a un gobierno extranjero para comprar su protección personal porque está siendo investigada, ya le habían retirado la visa hace tiempo y en los audios se habla incluso de extradición.

Entregar la seguridad del país a cambio de impunidad tiene un solo nombre: TRAICIÓN A LA PATRIA.

Y no es una acusación mía: es una traición confesada, porque el propio gobierno estatal de Baja California reconoció la autenticidad de los audios.

En Chihuahua, en cambio, hemos enfrentado al crimen con la ley en la mano.

Yo no tengo nada que ocultar ni tengo cargos en mi contra en Estados Unidos.

¿Y aún así Morena me señala a mí?

Que nadie se equivoque: los verdaderos traidores a México son quienes pactaron con el crimen y protegen a los señalados por la justicia estadounidense.

Las pruebas se acumulan a la vista de todos y todos los días: Baja California, Sinaloa, el piloto del Mayo –que tuvieron y dejaron ir–, Rocha Moya que sigue impune.

Los señalados siguen protegidos. Y el país sigue pagando la factura.

Al gobierno federal le vuelvo a insistir: rompan el pacto con el crimen.

Apliquen la ley a los suyos como buscan aplicarla contra la oposición. Cada día que no lo hacen, México pierde seguridad, confianza, inversión y empleos.

Las maromas discursivas de cada mañana y sus cortinas de humo, ya no ocultan nada ni engañan a nadie; no traten de insultar la inteligencia de los mexicanos.

A los chihuahuenses, a los mexicanos de bien, les pido: no soltemos este tema. Sigamos exigiendo. La memoria es la principal arma contra la impunidad.

Porque la patria es primero. No su partido. Defendamos la patria juntos.