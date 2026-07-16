Obras para mitigar inundaciones en el oriente de la Ciudad de México llegan al 45% de avance

Las obras de infraestructura hidráulica que el Gobierno de la Ciudad de México ejecuta en Iztapalapa para mitigar las inundaciones en el oriente de la capital presentan avances que van del 45% al 100 %, dependiendo del proyecto, de acuerdo con el corte de este 16 de julio de 2026, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Los Tanques Tormenta de la Calzada Zaragoza tienen un avance del 45%, con una inversión de 107 millones de pesos, su conclusión está programada para el 14 de agosto de 2026, que consiste en nueve depósitos subterráneos con una capacidad conjunta de 4,200 metros cúbicos de agua.

“Estamos hablando prácticamente de un río de agua que vamos a evitar que llegue a las calles, inunde viviendas, afecte el Metro, negocios, avenidas o que provoque desbordamientos del drenaje”, dijo Brugada.

“El funcionamiento va a hacer que de lo que se colecte de agua pluvial en las colonias vecinas, llegue a los tanques, se regula,y posteriormente se va a conducir esa agua, de manera más tranquila, una vez que pase la intensidad de la lluvia, hacia El Salado y/o el drenaje profundo, que es la salida habitual que tiene”, detalló el secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza Hernández.

La ubicación de los tanques responde a que la zona es una de las partes más bajas de Iztapalapa y donde año con año se concentran las inundaciones,“aquí tenemos la fabricación de los tubos de los Tanques Tormenta, eso también es para estar agilizando la ejecución de la obra y no estar dependiendo de que un proveedor nos traiga de fuera los materiales”.

El Colector República Federal es una obra de 1.2 kilómetros de longitud que pasará por debajo de la Calzada Zaragoza y del Metro mediante una tuneladora a seis metros de profundidad. La obra tiene entre 40 y 50% de avance, con una inversión de 99 millones de pesos y una capacidad proyectada de seis metros cúbicos (m3) por segundo.

“Es una obra muy compleja, muy sofisticada, se hicieron muchos estudios previos, esos estudios y ese proyecto ejecutivo se vio con los compañeros de la Secretaría de Movilidad, y con los compañeros de la Dirección del Metro, porque hay que hacerlo con mucho cuidado para no afectar ni a la vialidad que transita por la Calzada Zaragoza, ni la operación del Metro”, detalló Esparza.

Coordinación

El plan de obras se definió en reuniones entre el gobierno de la Ciudad de México, el Estado de México y la federación. Como parte de este plan, rehabilita el Colector Teotongo, una obra que atraviesa Iztapalapa y llega a La Paz, y que continuará con otra obra en el municipio de Nezahualcóyotl.

La inversión total en Iztapalapa asciende a 1,800 millones de pesos para 55 obras, de los cuales 1,500 millones son para drenaje. A nivel ciudad, la inversión para atender el drenaje y frenar las inundaciones asciende a 7,000 millones de pesos, el doble del promedio histórico de la capital, dijo Brugada Molina.