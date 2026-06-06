México mantiene rezago en infraestructura peatonal: 79% de las manzanas no tiene cruces señalizados

La seguridad de los peatones continúa como una de las principales asignaturas pendientes en las ciudades mexicanas, pues la falta de cruces señalizados, banquetas completas y rampas de acceso mantienen condiciones de riesgo para millones de personas, de acuerdo con datos de organismos especializados en movilidad urbana.

La guía Abran Paso, elaborada por ONU-Hábitat y Liga Peatonal, señala que 79% de las manzanas del país carece de cruces peatonales señalizados, una situación que limita la movilidad segura y evidencia el rezago en infraestructura destinada a quienes se trasladan caminando.

El problema tiene impacto directo en la seguridad vial. Cifras de la Secretaría de Movilidad (Semovi) indican que durante el 2025 se registraron 4,299 peatones lesionados por atropellamiento en la Ciudad de México, además de 93 fallecimientos relacionados con este tipo de incidentes.

Especialistas en urbanismo consideran que la ausencia de señalización adecuada incrementa la exposición de los peatones en calles y avenidas, particularmente en zonas con alta circulación vehicular o cercanas a sistemas de transporte público.

“Muchas veces pensamos que la movilidad solo tiene que ver con coches o grandes vialidades, pero también se construye desde algo tan sencillo como un cruce peatonal visible y seguro. Cuando no hay señalización visible, las personas quedan más expuestas todos los días”, afirmó Guillermo Bernal, urbanista y fundador de Fundación Placemaking.

Además de la falta de cruces peatonales, los indicadores muestran otras deficiencias en el espacio público. Según la misma guía, solo 37.2% de las manzanas urbanas cuenta con banquetas en todas sus calles y apenas 22.7% dispone de rampas en las esquinas, elementos considerados básicos para garantizar accesibilidad universal.

Estas condiciones afectan especialmente a personas adultas mayores, personas con discapacidad, niñas y niños, quienes enfrentan mayores obstáculos para desplazarse de manera segura en las ciudades.

En este contexto, organizaciones y especialistas han impulsado acciones para llamar la atención sobre la necesidad de fortalecer la infraestructura peatonal. Entre ellas destaca una intervención urbana realizada recientemente en la capital del país, donde se pintaron cruces peatonales en distintos puntos para evidenciar la falta de señalización en diversas vialidades.

“Pintar un cruce puede parecer una acción pequeña, pero ayuda a hacer visible un problema que millones de personas enfrentan todos los días. La calle también debe pensarse para quienes la recorren caminando”, señaló Bernal.

Estudios internacionales citados por especialistas indican que una mejor señalización y visibilidad en los cruces puede reducir entre 23% y 48% los accidentes relacionados con peatones. Sin embargo, advierten que México aún enfrenta importantes desafíos para garantizar entornos urbanos seguros, incluso cuando varias ciudades del país se preparan para recibir visitantes durante el Mundial de Futbol de 2026.