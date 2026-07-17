Día Mundial del Emoji 2026: por qué se celebra el 17 de julio

Antes de que existieran los emojis, millones de personas ya buscaban formas de expresar emociones en los mensajes de texto mediante los tradicionales emoticonos. Bastaba combinar signos de puntuación, como el clásico :-) o ;), para transmitir una sonrisa, complicidad o sorpresa en una conversación.

Esta necesidad de aportar emociones y matices a la comunicación digital dio un paso importante a finales de la década de 1990 con la aparición de los primeros emojis en la telefonía móvil japonesa. Poco después, en 1999, el diseñador Shigetaka Kurita desarrolló para NTT DoCoMo el primer conjunto de 176 emojis, considerado el punto de partida del sistema moderno que conocemos hoy.

Con la popularización de los smartphones durante la década de 2010, estos pequeños iconos dejaron de ser una característica exclusiva de Japón para convertirse en un lenguaje compartido por millones de personas alrededor del mundo. Su capacidad para complementar los mensajes escritos con expresiones, emociones y contexto transformó la manera en que nos comunicamos.

Su impacto cultural ha sido tal que, en 2019, la Fundéu los reconoció de manera excepcional como la Palabra del Año, pese a tratarse de un conjunto de pictogramas y no de una palabra en sentido estricto.

17 de julio: Día Mundial del Emoji

Detrás de este lenguaje visual también existe una fecha para celebrar su influencia: el 17 de julio, conocido como el Día Mundial del Emoji.

La efeméride no fue elegida al azar. Corresponde a la fecha que aparece en el emoji del calendario (📆), una referencia al 17 de julio de 2002, cuando Apple presentó la aplicación iCal para Mac durante la conferencia Macworld. Con el paso del tiempo, esa fecha quedó asociada al emoji del calendario y terminó convirtiéndose en un símbolo reconocible para millones de usuarios.

La iniciativa de instaurar oficialmente esta celebración surgió en 2014 gracias a Jeremy Burge, fundador de Emojipedia, con el objetivo de reconocer el impacto que los emojis han tenido en la comunicación digital. Lo que comenzó como una referencia dentro del ecosistema de Apple terminó convirtiéndose en una celebración internacional que recuerda la evolución de uno de los lenguajes más universales de la era digital.

Los emojis también tienen premios

El alcance cultural de los emojis también dio origen a los World Emoji Awards, una premiación creada por Emojipedia en 2017 que este 17 de julio de 2026 celebra su décima edición.

Los premios reconocen, con base en estadísticas de uso y votaciones del público, a los emojis que han marcado tendencia durante el último año. Entre sus categorías destacan el Emoji Nuevo Más Popular, que distingue al pictograma reciente con mayor adopción entre los usuarios; el Emoji Más Anticipado, que reconoce el diseño que genera mayor expectativa antes de su lanzamiento oficial; y el Emoji Más Representativo, considerado el galardón principal por distinguir al icono que mejor refleja el contexto social, las conversaciones y el estado de ánimo colectivo de cada año.

De acuerdo con los análisis de uso de Emojipedia y la recepción de los usuarios, los nuevos emojis que han registrado la mayor popularidad y adopción durante 2026 fueron:

World Emoji Awards 2026.Especial / Emojipedia

Más allá de las tendencias, los emojis siguen evolucionando junto con nuestra forma de comunicarnos. Lo que comenzó como un pequeño conjunto de pictogramas en Japón es hoy un lenguaje universal.