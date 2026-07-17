Brote de "diarrea explosiva" en EU: Lechuga mexicana y Taco Bell bajo la lupa de la FDA

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) investiga a un proveedor mexicano de lechuga iceberg rallada como posible origen de un brote de ciclosporiasis que ha afectado a miles de personas en ese país. Como medida preventiva, Taco Bell retiró el producto de sus restaurantes en cinco estados mientras continúan las investigaciones.

La FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que la investigación epidemiológica identificó la lechuga iceberg rallada servida en restaurantes Taco Bell como el alimento relacionado con el brote de Cyclospora cayetanensis, parásito que provoca la ciclosporiasis.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el producto fue suministrado por un único proveedor mexicano, cuya identidad no ha sido confirmada oficialmente. No obstante, medios como The Washington Post señalan que Taylor Farms figura entre las posibles empresas involucradas.

Como parte de la investigación, la FDA trabaja con el proveedor para determinar si la lechuga contaminada fue distribuida a otros establecimientos y reforzó las inspecciones en los puntos de ingreso de productos agrícolas provenientes de México.

Taco Bell retira la lechuga en cinco estados

Tras conocerse los hallazgos preliminares, Taco Bell anunció el retiro voluntario de la lechuga iceberg rallada en restaurantes ubicados en Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental.

La empresa informó que sustituirá el producto en un plazo de 24 horas y que decidió excluir indefinidamente al proveedor señalado de su cadena de suministro en Estados Unidos, pese a que las autoridades aún no han emitido una orden oficial de retiro.

Asimismo, precisó que no todos los restaurantes de la cadena en los estados afectados recibieron lechuga del proveedor bajo investigación.

Más de 1,600 casos relacionados con el brote

Los CDC vincularon al menos 1,644 casos confirmados por laboratorio con este brote y advirtieron que la cifra real podría ser mayor, ya que muchas personas no se realizan pruebas diagnósticas y la confirmación de la enfermedad puede tardar varias semanas.

Michigan concentra el mayor número de casos y hospitalizaciones, mientras que las autoridades también mantienen vigilancia epidemiológica en otros estados donde se han detectado contagios. Además, los CDC investigan otros casos de ciclosporiasis que, hasta ahora, no parecen estar relacionados con este brote.

La Casa Blanca informó que sigue de cerca la evolución de la investigación y aseguró que el gobierno federal brindará a la FDA y a los CDC los recursos necesarios para atender la emergencia sanitaria.

¿Qué es la ciclosporiasis?

La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, que se transmite principalmente mediante el consumo de alimentos o agua contaminados. A diferencia de otras enfermedades gastrointestinales, no se contagia de persona a persona.

Los síntomas suelen aparecer aproximadamente una semana después de la exposición e incluyen: Diarrea intensa "explosiva" o acuosa, pérdida de apetito, pérdida de peso, náuseas y vómito, distensión y dolor abdominal. También fatiga y fiebre baja. Sin tratamiento, la enfermedad puede prolongarse durante varias semanas e incluso presentar recaídas.

Las autoridades estadounidenses reconocen que aún existen interrogantes sobre el origen exacto de la contaminación y el alcance de la distribución del producto. Mientras la investigación continúa, la FDA mantiene las inspecciones sobre productos agrícolas importados y recomienda a los consumidores mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales sobre este brote.