Mundial 2026 no generó picos en pasajeros por autobús, aunque ayudó a mejorar el semestre: Canapat

El Mundial de fútbol 2026 no generó ningún pico en el transporte de pasajeros por autobús en México, como se esperaba, aunque hay expectativa de que al cierre del 2026 haya un crecimiento de entre 2 y 3%, en relación al año pasado, lo que representa un ritmo menor al que se tenía, luego de que se registró un primer trimestre “muy malo” a causa de los bloqueos carreteros, consideró el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), Luis Antonio Zaldívar.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en 2025 las empresas afiliadas (entre ellas: Grupo Estrella Blanca, Mobility ADO, Grupo Pullman de Morelos, Futura, ODA, Grupo Flecha Amarilla, ETN, Estrella Roja, Omnibus de México, Senda y Parhikuni) movilizaron la cifra récord de 4,001 millones de pasajeros, lo que representó un incremento anual de 4.6 por ciento.

“El primer semestre empezó complicado porque tuvimos un evento de inseguridad en febrero lo que ocasionó múltiples bloqueos en el país y los turistas nacionales e internacionales dejaron de moverse por algunas semanas, eso afectó mucho. Ya en mayo empezamos a ver una mejoría; primero porque empezó a llegar gente por el tema del torneo de fútbol y segundo por el inicio de la temporada de vacaciones que ayudó un poco”, comentó el ejecutivo.

En entrevista, recordó que la afectación por el incremento de combustibles (debido a que la constante renovación de unidades) y de peajes no fueron tan negativos como la inseguridad que se miró en carreteras luego del 22 de febrero, por lo que la estrecha relación con los diferentes niveles de gobierno y autoridades policiacas ha sido fundamental para atender el tema y seguir avanzando.

Impacto en Pueblos Mágicos

Sobre los efectos del encuentro deportivo, el presidente de la Canapat destacó que en las primeras semanas del torneo tuvo reuniones con representantes de las empresas afiliadas para conocer cómo iban los flujos de pasajeros, por lo que concluyeron que sí hubo movimiento a Pueblos Mágicos cercanos a las ciudades sede, pero no la gran cantidad que pensaban.

“Estábamos preparados desde antes del inicio con mejores servicios y mayores frecuencias si fuera el caso. El año pasado hubo una importante renovación vehicular en la mayoría de las firmas de la cámara pensando en el Mundial. Se procuró mucho la seguridad en centrales y terminales de autobuses, por eso insistimos mucho en redes sociales que los turistas nacionales e internacionales abordaran en esas instalaciones, evitando el servicio informal en donde nadie responda si ocurre algo”, detalló Luis Antonio Zaldívar.

En sus reuniones también coincidieron que, si bien no hubo picos relevantes, sí se registró una mejoría en los factores de ocupación, además de que tienen la esperanza de que una vez terminados los últimos partidos en Estados Unidos puedan llegar esos turistas a las playas, Pueblos Mágicos y ciudades.

— ¿Tienen ubicados los Pueblos Mágicos beneficiados?

— Por el momento no tenemos los detalles precisos porque estamos todavía en el análisis de la información, pero en general fue evidente en los que están ubicados en el sureste y centro del país.