Patrones tienen 90 días para migrar a la e.firma en trámites electrónicos ante el IMSS

Los empleadores tienen 90 días para migrar a la e.firma que emite el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para trámites electrónicos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En ese sentido, el Número Patronal de Identificación Electrónica (NPIE) dejará de usarse para los procedimientos patronales con la autoridad de seguridad social.

El plazo empezó a correr este 17 de julio, luego de su publicación del acuerdo del Consejo Técnico del IMSS en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado jueves. Aunque la resolución no establece nuevas obligaciones, sí modifica el medio de autenticación para que los patrones realicen sus trámites electrónicos.

La e.firma en los procedimientos electrónicos “producirá los mismos efectos legales que los documentos presentados con firma autógrafa y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio que las disposiciones aplicables les otorgan a éstos”, subrayó el Consejo Técnico del IMSS en el acuerdo.

En el caso de las personas morales, los representantes legales y administradores deberán vincularse por medio del Escritorio Virtual con su e.firma, y se autenticará junto con la e.firma de la empresa representada para los trámites; es decir, se usarán ambas.

El acuerdo instruye a la Unidad de Incorporación al Seguro Social para que resuelva las dudas y aclare las inquietudes que el resto de las unidades administrativas del IMSS presenten.

Por otra parte, la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico del IMSS tendrá la obligación de realizar las adecuaciones para que se pueda operar con el nuevo método de firma.