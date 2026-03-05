Sedatu llama a gobiernos locales a aplicar la NOM-034 para reforzar la seguridad vial

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) llamó a gobiernos estatales y municipales a implementar las Normas Oficiales Mexicanas en materia de movilidad y seguridad vial, con el objetivo de reducir riesgos en las calles y proteger a las personas usuarias más vulnerables.

El exhorto se realizó durante el curso “Señalización que salva vidas. Correcta aplicación de la NOM-034 SCT/SEDATU 2022”, organizado por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.

Durante el evento, la directora de Movilidad y Seguridad Vial de la Sedatu, Paola Gómez, señaló que la dependencia ha promovido la correcta aplicación de esta norma, especialmente entre los municipios.

“Con esta actividad que hacemos en nuestras calles es saber que contribuimos a hacerlas más seguras, a que esas niñas, niños, mujeres y adultos mayores puedan sentirse un poco más seguras y seguros”, dijo la funcionaria.

La dependencia explicó que la NOM-034-SCT2/SEDATU-2022 establece criterios técnicos para la señalización horizontal y vertical en calles y carreteras del país.

La norma, vigente desde noviembre del 2023, busca estandarizar elementos de señalización para garantizar una infraestructura vial segura, accesible e incluyente.

De acuerdo con la Sedatu, esta disposición se alinea con lo establecido en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que obliga a los tres órdenes de gobierno a garantizar infraestructura vial en condiciones de seguridad.

En el mismo curso, la consultora en Movilidad y Espacio Público de Sedatu, Lilibeth Buendía, destacó la importancia de estandarizar las señales de tránsito para evitar confusiones entre las personas usuarias.

Entre los elementos que establece la norma destacan:

Criterios técnicos para señalización horizontal y vertical en calles y carreteras.

Estandarización de colores y formas de las señales de tránsito.

Requisitos de visibilidad en distintas condiciones climáticas y de iluminación.

Medidas para mejorar la seguridad de peatones, ciclistas y otros usuarios vulnerables.

El curso formó parte de un ciclo de conferencias sobre Normas Oficiales Mexicanas en materia de movilidad y seguridad vial, organizado por el Inafed de la Secretaría de Gobernación en coordinación con la Sedatu.