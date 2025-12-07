Toluca y Tigres se enfrentarán en final inédita del Apertura 2025 de la Liga MX

Toluca y Tigres protagonizarán una final inédita en el fútbol mexicano en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX luego de eliminar a Monterrey y Cruz Azul, respectivamente, el sábado en los partidos de vuelta de las semifinales.

En el primer turno, el Toluca recuperó el gol en el momento preciso y por segundo torneo consecutivo avanzó a la final al vencer con apuros 3-2 al Monterrey en el estadio Nemesio Diez.

El marcador global de la eliminatoria quedó empatado 3-3, pero el Toluca dirigido por el argentino Antonio Mohamed avanzó por su mejor posición en la fase regular, de la que fue líder.

"Estamos muy felices de estar en la final, ahora viene lo más importante que es jugar para ganarla. Estamos todos ilusionados, con la intención de hacer historia en este club", comentó Mohamed ante la posibilidad de lograr el bicampeonato.

El Monterrey del entrenador español Domènec Torrent llegó a la liguilla como sexto de la tabla.

"Al final del partido, las estadísticas revelan que el encuentro fue muy parejo con 50 y 50 de posesión, pero hemos regalado la primera parte (...) los jugadores lo dieron todo y estuvieron a punto de darle la vuelta, pero no nos alcanzó", dijo Torrent.

Los Rayados del Monterrey llegaron a este partido con ventaja de 1-0, y pronto se encontraron con una amenaza: una largo tifo con la leyenda "90 minutos en el infierno son una eternidad".

Los Diablos Rojos del Toluca llegaron a este juego con 205 minutos oficiales sin anotar -más tres compensaciones- y salieron con gran intensidad por el gol que les hacía falta para igualar el marcador global.

La sequía toluqueña terminó después de 224 minutos. Al 19, desde el sector izquierdo, el brasileño Helio Nunes "Helinho" mandó un centro al área chica y ahí apareció oportuno el defensa uruguayo Federico Pereira para conectar un remate a bocajarro y firmar el 1-0.

El 2-0 se gestó de un pase que el mediocampista argentino Nicolás Castro filtró al área regiomontana entre dos defensas centrales -el español Sergio Ramos y el colombiano Stefan Medina-, la pelota le quedó servida al portugués Paulo Dias "Paulinho" quien definió con un fino toque de zurda ante el portero.

Helinho se encargó de hacer el 3-0 al 51 de penal.

La reacción de los Rayados comenzó al cuando Sergio Ramos marcó el 3-1 al 58, también de penal; volcado al ataque con una delantera robustecida, el Monterrey se acercó 3-2 con el tanto de Roberto de la Rosa, que remató a bocajarro una pelota que había rebotado en el poste izquierdo, al 75.

El defensor español confirmó al final del partido que no seguirá en el club regiomontano.

Cruz Azul va a Copa Intercontinental

Después, los Tigres igualaron 1-1 con el Cruz Azul en el estadio Universitario y sellaron su pase a la final con empate global de 2-2 por su mejor posición en la fase regular.

Dirigidos por el argentino Guido Pizarro, los Tigres fueron segundos de la fase regular, y el Cruz Azul de Nicolás Larcamón terminó tercero.

"Hoy fuimos muy superiores. Estoy contento, es un orgullo por el plantel y por nuestra gente, nos habíamos puesto el objetivo de llegar hasta el último día compitiendo, lo logramos y ahora nos falta el último paso, el más importante", dijo Pizarro ante su primera final como entrenador.

Por su lado, Larcamón apuntó que "hicimos un muy buen primer tiempo, generamos muchas ocasiones de peligro, pateamos muchas más veces al arco que Tigres, salvo la acción del gol y alguna otra transición que tuvieron, el desarrollo fue favorable para nosotros".

Los felinos elaboraron su gol tras un lance de Fernando Gorriarán por el sector derecho; el uruguayo mandó un pase al área donde el francés André-Pierre Gignac dio un toque de lujo con el talón para dejarle servida la pelota al argentino Juan Brunetta quien firmó el 1-0 con un remate frontal al minuto 27.

El equipo celeste desperdició la oportunidad de empatar al 72 con un lanzamiento de penal, cuando el portero argentino Nahuel Guzmán detuvo el disparo del delantero uruguayo Gabriel Fernández.

El 1-1 de Cruz Azul cayó al 90+5 con un gol en propia puerta del defensa Juan José Purata.

Eliminada, La Máquina del Cruz Azul emprendió esta misma noche su vuelo a Catar donde el miércoles enfrentará al Flamengo de Brasil por la Copa Intercontinental.

El partido de ida de la final se jugará el jueves 11 de diciembre en el estadio en el estadio Universitario, y el de vuelta el domingo 14 en el Nemesio Diez.