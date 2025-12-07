Sucesión presidencial en CCE, el miércoles

El próximo miércoles (10 de diciembre), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) realizará la sucesión presidencial para que José Medina Mora Icaza encabece la dirigencia de este organismo, por lo cual se planteó dos retos claves por enfrentar: la revisión del T-MEC, que logre mejores condiciones para México y; reactivar la inversión con senda de crecimiento económico.

Medina Mora Icaza releva a Francisco Cervantes Díaz, proceso que se llevará en el marco de la Asamblea General Ordinaria del CCE para estar al frente del empresariado mexicano del periodo 2026—2029, y celebró la apertura y dialogo del sector empresarial con el gobierno federal.

Con la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, los empresarios se han vuelto aliado estratégico para participar en los proyectos de inversión, de infraestructura y se logró la participación en el sector energético, a diferencia del sexenio de Andrés Manuel López cuando se mantuvo rispidez con el empresariado. Este factor se vuelve un factor positivo para el próximo presidente del CCE, pues a decir de Medina Mora, México requiere llegar a la negociación del T-MEC “con un gobierno y un sector empresarial fuertes”.

“Nos hemos puesto estos dos objetivos comunes con el gobierno (de Sheinbaum) y el sector empresarial, uno es mantener el tratado de libre comercio porque ha sido fundamental en el desarrollo del país y lo segundo es negociar mejores condiciones para país”, expuso. El empresario, expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) durante el sexenio de López Obrador, ahora observa una nueva etapa con la presidenta Sheinbaum, pues existe el acuerdo de estar “en comunicación frecuente y cercana con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard y su equipo”.

Para el jalisciense es clave pasar de una agenda del discurso a una agenda de resultados.