Bill Gates tiene 13% de ADS de FEMSA en Wall Street

El multimillonario cofundador de Microsoft, Bill Gates, se convirtió en el principal accionista institucional en Estados Unidos de Fomento Económico Mexicano (FEMSA), a través de su firma de inversión Cascade Investment, luego de que la empresa operadora de Oxxo llevara a cabo una recompra acelerada de American Depositary Shares (ADS).

La recompra redujo la participación de accionistas privados en el mercado, lo que permitió a Cascade posicionarse como el mayor tenedor de los títulos del conglomerado mexicano, con una participación del 13.27%, equivalente a 27 millones 887,950 títulos de la compañía, de acuerdo con información de Bloomberg.

Los ADS son certificados negociables que representan acciones de empresas extranjeras y que se negocian en la Bolsa de Nueva York (NYSE), lo que permite a inversionistas estadounidenses y de otros países exponerse a emisoras fuera de su país de origen.

FEMSA tiene 210.2 millones de ADS en circulación, según datos Bloomberg.

Al rebasar el 10% de participación, Cascade Investment se consolidó como el mayor accionista institucional de FEMSA en el mercado estadounidense. En segundo lugar se ubica First Eagle Investment Management, con una participación de 5.95%, equivalente a 12 millones 508,526 de acciones.

Le siguen RBC Global, la división de gestión de inversiones del Royal Bank of Canada, con 5 millones 829,990 acciones (2.77%), y Harding Loevner, que acumula 5 millones 733,207 papeles, correspondiente al 2.73% de los ADS que cotizan en Wall Street. Por su parte, la gestora británica Schroders PLC posee 3 millones 805,155 acciones, poco más del 1.8 por ciento.

A través de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), FEMSA anunció que como parte de su estrategía de asignación de capital realizó un acuerdo de recompra de sus acciones por 260 millones de dólares (mdd), y tiene como objetivo incrementar los retornos a sus accionistas.

Con este movimiento, la empresa ha destinado en lo que va del presente año 510 mdd a la recompra acelerada.

Viejos conocidos

La relación entre Bill Gates y FEMSA no es nueva. En diciembre de 2007, el embotellador de Coca-Cola anunció una inversión de aproximadamente 390 millones de dólares por parte de Cascade Investment, con lo que la firma alcanzó una participación de 10.8% de los títulos de FEMSA en Estados Unidos, equivalente entonces al 3% del valor total de mercado de la empresa.

Esta fue la primera compra de los títulos de FEMSA por parte de la firma de inversión de Gates.

Cascade Investment fue fundada en 1994 con el objetivo de administrar el patrimonio personal del también filántropo estadounidense y servir como una de las principales fuentes de financiamiento de la Fundación Bill y Melinda Gates.

Las inversiones del fondo suelen concentrarse en sectores de alto impacto como fintech, agricultura y microfinanzas, áreas que movilizan miles de millones de dólares.

Su estrategia prioriza mercados con alto potencial de crecimiento y marcos regulatorios estables, con el objetivo de generar retornos sostenidos en el largo plazo. (Con información de Bloomberg)