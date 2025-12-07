Argentina regresa al mercado de deuda con bono a cuatro años

Tal como lo había anticipado en el Encuentro de Líderes de El Cronista, el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, confirmó que Argentina vuelve al mercado de deuda con un bono a cuatro años a noviembre de 2029. “Vamos a salir con un bono a cuatro años, a noviembre de 2029, con un cupón. Es un dato importantísimo por lo que se viene hablando de la acumulación de reservas”, señaló el ministro de Economía al realizar el anuncio en una entrevista con el canal de noticias A24.

Y agregó: “¿Por qué es importante entonces volver a acceder a los mercados y cómo se relaciona con esto? Porque al poder entonces refinanciar los vencimientos de deuda, es decir, esta colocación no es deuda nueva, es para repagar deuda vieja. Entonces, al poder refinanciar la deuda, entonces cada dólar que compre el Banco Central ahora sí lo puede acumular. Entonces esto soluciona este debate sobre la acumulación".

La colocación será por legislación local, aclaró Caputo, porque “por legislación internacional tenemos la Ley Guzmán que no permite hacerlo sin aprobación del Congreso” y se destinará a “pagar los vencimientos sin que bajen las reservas”.

El ministro de Economía ya había anticipado la decisión del Gobierno el miércoles, al disertar en el evento organizado por este diario y este viernes a Secretaría de Finanzas dio a conocer los detalles de lo que supone el retorno del país al mercado por primera vez desde 2018. A través de una comunicación se precisó que se trata de un “bono del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses 6.50% con vencimiento el 30 de noviembre de 2029” (BONAR 2029N). El instrumento está dirigido a inversores que deseen colocar fondos en moneda norteamericana y participar en la financiación de compromisos del Estado.

Asimismo, precisó que la recepción de las ofertas de este instrumento comenzará a las 10 horas y finalizará a las 15 del día miércoles 10 de diciembre de 2025 (T) y la liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el día viernes 12 de diciembre de 2025 (T+2). La suscripción deberá realizarse únicamente en dólares estadounidenses.

La licitación se realizará, mediante indicación de precio, sin precio mínimo ni máximo con dos tramos: uno no competitivo y otro competitivo; con ofertas de hasta 50,000 dólares, y otro competitivo para montos mayores, sin tope máximo y con obligación de indicar precio por cada 1,000 dólares de valor nominal.

La publicación de la Secretaría de Finanzas destaca: “En un contexto de fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares fruto del resultado electoral y del sostenido desempeño del programa económico, el Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del BCRA”.

En esa línea, agrega: “Habiendo alcanzado costos financieros sostenibles, el Tesoro comienza así con una nueva estrategia tendiente a refinanciar sus vencimientos de capital en dólares sin afectar el proceso de fortalecimiento de la hoja de balance del Banco Central, permitiendo que las compras de reservas resulten en acumulación neta”.

Tras el anuncio de Caputo, Javier Milei lo felicitó desde su cuenta en X. “VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO...!!! Volvimos al mercado de capitales con un bono al 2029 con cupón del 6.5% bajo ley Local”.