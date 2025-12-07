EU tendrá injerencia en América Latina

Washington. La nueva Estrategia de Seguridad Nacional de la Administración de Donald Trump representa el regreso de Washington hacia América Latina, una región polarizada, fragmentada y debilitada.

El “patio trasero”, referencia dicha por vez primera por el ministro de Guerra del presidente Franklin Roosvelt, Henry Stimson, se convertirá en el jardín frontal de la Casa Blanca.

La Estrategia de Seguridad Nacional, publicada el jueves, describe la visión de Trump como una de "realismo flexible" y argumenta que Estados Unidos debería revivir la Doctrina Monroe del siglo XIX, que declaró que el hemisferio occidental, que incluye a América Latina, era la zona de influencia de Washington. La intención podría reducirse en una frase; “América para los americanos”, es decir, el continente americano para los Estados Unidos.

La estrategia de la Casa Blanca en Venezuela embona con la Estrategia de Seguridad Nacional y abre la posibilidad de que su aplicación se extienda a países dogmáticamente contrarios a la administración Trump.

América Latina se percibe como la región de donde surgen los principales problemas de Estados Unidos en materia de seguridad. De aquí que la nueva Estrategia de Seguridad quiera recortar drásticamente la migración, neutralizar los cárteles de la droga y la caída de las inversiones de China en la región.

En lo que llama la aplicación de un "Corolario Trump" a la doctrina, Estados Unidos buscaría acceso a recursos y ubicaciones estratégicas en América Latina y aseguraría que los países sean "razonablemente estables y bien gobernados para prevenir y desalentar la migración masiva" hacia su territorio.

En algunos medios se ha rebautizado a la Doctrina Monroe como la Doctrina Donroe (por la D de Donald).

Cambio geopolítico

"La nueva Estrategia de Seguridad Nacional señala con bastante claridad que las cosas no van a volver a ser como eran", dijo Jason Marczak, analista especializado en América Latina del centro de estudios Atlantic Council de Washington.

El documento también advirtió que Europa se enfrenta a un "desvanecimiento civilizatorio" y debe cambiar de rumbo.

En el documento, la administración adoptó una visión desalentadora de sus aliados tradicionales en Europa, advirtiendo que el continente debe cambiar de rumbo si quiere seguir siendo un aliado fiable para Estados Unidos.

Washington ve a la Unión Europea como un problema para las libertades.