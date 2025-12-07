Chirey mantiene apuesta por planta en México

El 2026 se volverá un año de “sorpresas” para Chirey en el mercado mexicano: se subirá al “ring” de las pick up con Himla Chirey, traerá de China vehículos híbridos y adelantó que con o sin aranceles, se dará el anuncio de una planta en México, con miras a exportar a Norteamérica, afirmó Svein Azcué, vicepresidente operativo de Chirey Motor México.

Al mencionar que la automotriz ha “saneado” el tema de la postventa con sus consumidores, acumula seis meses de crecimiento consecutivo en ventas, aunque el directivo reconoce que aún no logran las 4,000 unidades mensuales que reportaban durante sus dos primeros años de entrada al mercado interno. En entrevista con El Economista, vicepresidente operativo de Chirey Motor México, sostuvo: “Pase lo que pase, Chirey se queda en México. Pase lo que pase, Chirey está echando raíces profundas en México y vamos a seguir en México a largo plazo”.

¿Y esta posibilidad de instalar una planta en México sigue en pie? , se le cuestionó. “No es posibilidad. La planta va a suceder… El tema es que con todas las variables que existen en México ha sido complicado aterrizar cuál es el modelo de negocio adecuado para nosotros, pero en 2026 vamos a hacer un anuncio muy importante de México para México”. Explicó que la planta que instará el Grupo Chery se dará en el corto plazo, y cuenta con tres etapas: la fase uno es México para México, producción local para consumo local. Fase dos podrá ser esta expansión a Centro y Latinoamérica y en una fase tres tenemos a Norteamérica en la mira.

El plan avanza conforme a lo planteado por la china desde su llegada a México en 2022. “Hoy ya no hay un tema de refacciones, hoy existe una postventa robusta en el grupo. Estamos listos para atender no sólo a nuestros clientes retail, sino estamos listos para las flotillas grandes”, aseguró el vicepresidente de Chirey México.

Explicó que la automotriz cuenta con una red de distribuidores “fuerte y rentable”, con una cobertura nacional del 94%, además de cobertura en servicio de 100%, pues hay ciudades donde no hay punto de venta, pero sí hay servicio postventa que es el pilar más importante. Destacó el cierre del año, al que calificó como “muy fuerte con postventa que era como el punto medular, lanzamientos de los super híbridos Jaecoo 7, Tiggo 7 y Tiggo 8. Y lo que sigue en 2026, más producto, incursionar en nuevos segmentos. Adelantó que durante el primer trimestre del 2026 llegará a México la primera pick up con el nombre Himla, inspirada en el Himalaya, para competir en sectores de flotilla.